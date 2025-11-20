Diyarbakır’da 18 yaşındaki Emre T., annesi ve ağabeyini yataklarında silahla vurarak öldürdü. Zanlının geçen yıl halüsinasyonlar gördüğü, okulda kavga ve tehdit olaylarına karıştığı ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi.

ANNE VE AĞABEYİNİ VURDU

Emre T. (18), henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi ve annesini yataklarında silahla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU, TUTUKLANDI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla ekipler içeri girdi. Yapılan kontrollerde anne İlknur (52) ve ağabey Onur'un (28) hayatını kaybettiğini belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, şüpheli Emre T. evinin yakınında bulunan Koşuyolu Parkı'nda intihar girişiminde bulunurken polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORMUŞ

Öte yandan, Emre T.'nin geçtiğimiz yıl lise son sınıftayken halüsinasyonlar gördüğü, arkadaşları ile kavga ettiği, bu nedenle okula birçok defa polis ekiplerinin yönlendirildiği ve kızları tehdit ettiği öğrenildi.

