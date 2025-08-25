Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'yolsuzluk ve rüşvet' hatırlatması: Belediyeleri aile çiftliği gibi sömürenler için deniz bitmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik devam eden 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturmalarını hatırlatarak "Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir" dedi.

Ekonomideki istikrar vurgu yapan Erdoğan "Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı, iç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken Türk lirasına olan güvende hızla yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Malazgirt Zaferimizin 954 seneyi devriyesini layıkıyla idrak etmek, kahraman ecdadımızı hürmetle anmak üzere bugün bir kez daha Ahlat’tayız. Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin yıldönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Malazgirt Destanı'nın muzaffer komutanı Sultan Alparslan'a ve yiğit askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle 6 sene önce Ahlat yolunda elin bir trafik kazasında ebediyeti uğurladığımız Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamızı da rahmetle anıyor, rabbim onu cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diyorum.

Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoranların destanına tanıklık ettiğimiz bu müstesna günde şahsımızı kabinemizi, heyetimizi samimiyetle bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum.

Okçular vakfımızın da fevkalade çabaları neticesinde Ahlat ve Malazgirt'e halkımızın bilhassa da gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak bilinen kıymetli hazinelerimizin Türk tarihindeki önemine mütenasip şekilde tanınması için gerekeni yapıyoruz.

Geçen sene Cumhurbaşkanı kabinimizin Ankara dışındaki ilk toplantısını burada gerçekleştirmiştik. Bu yıl da kabinimizi Ahlat'ta topladık. Toplantımızda ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık.