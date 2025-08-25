Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ahlat'ta 'Malazgirt ruhu' mesajı: Terörsüz Türkiye için son düzlükteyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin yıl dönümü nedeniyle Bitlis'e gitti. Burada Ahlat Etkinlik Alanı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Malazgirt Zaferi'nin senei devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

"AHLAT, KIZILELMA'NIN ANAHTARIDIR"

Malazgirt, tarihin en şanlı sayfalarından biridir. Ahlat'ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Aşkla imanla bu toprakların harcını karan tüm şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Ahlat'taki eserler bin yıllık mevcudiyetimizin şahididir. Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu anlatan beldelerdendir Ahlat.

Anadolu'yu edebi yurdumuz yapan şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı ebed müddet yaşatmaya ve müdafaa etmeye and içtik.

Mazlumlara ümit, dostumuza güven, düşmana korku veren birliğimizi çok güçlü şekilde koruyacağız. Tarih Türk Kürt ve Arap birlik ve beraberlik olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Büyük ve güçlü Türkiye'yi gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır inşallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır. Kimsenin oyuna gelmeyecek, kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline doğru emin bir şekilde, ne murad ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.

Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Artık son düzlükteyiz... Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

İnşallah menzili maksudumuza suhuletle mahsul olacağız. Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle enstitünün kurulmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum."