Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt mesajı: En önemli görevimiz, bu ruhu yaşatmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı.

"TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ TAYİN ETTİ"

1071'de Sultan Alparslan'ın liderliğinde elde edilen Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır" dedi.

"BİZE DÜŞEN MALAZGİRT RUHUNU YAŞATMAK"

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir. Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz.

Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."