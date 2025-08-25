Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt mesajı: En önemli görevimiz, bu ruhu yaşatmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt mesajı: En önemli görevimiz, bu ruhu yaşatmak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Malazgirt mesajı: En önemli görevimiz, bu ruhu yaşatmak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutladı. Malazgirt'in Türk milletinin kaderini tayin ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı.

"TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ TAYİN ETTİ"

1071'de Sultan Alparslan'ın liderliğinde elde edilen Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt mesajı: En önemli görevimiz, bu ruhu yaşatmak - 1. Resim

"BİZE DÜŞEN MALAZGİRT RUHUNU YAŞATMAK"

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir. Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz.

Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

2025 YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? YÖK 2025 YKS istatistikleri merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deprem Ağı yine yanıldı... Bursa'daki artçı değil, uygulama korkuttu! - GündemBursa'daki artçı değil, uygulama korkuttu!Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in kazandığı üniversite belli oldu! Babasına verdiği sözü tuttu - GündemKazandığı bölüm belli oldu! Sözünü tuttuGüpegündüz fuhuş skandalı! Çocuk parkının yanında iğrenç görüntüler, vatandaşlar isyan etti - GündemGüpegündüz fuhuş skandalı! Vatandaş isyan ettiYazlıkta 'aidat' dehşeti! Demir sopalarla acımazca dövüldüler - GündemAidat tartışması kanlı bittiCem Küçük yazdı: Hükûmetin sokağa bakmasında fayda var! Piyasalar iyi değil - GündemHükûmetin sokağa bakmasında fayda varDüzce'deki lisenin 18 maddelik kurallarına soruşturma! "Kızlar serviste öne oturmayacak, kantinde ayrı sıra yapacak" - GündemLisenin 18 maddelik kurallarına soruşturma!
Sonraki Haber Yükleniyor...