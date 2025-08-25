Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den kriz iddialarına fotoğraflı cevap

Muhalefetin günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kriz yaşandığı iddialarına bugün Ahlat'tan fotoğraflı cevap geldi. Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu Mezarlığını ziyaret edip baş başa görüştü, o anlardan kareler servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü programına katılarak vatandaşlara seslendi.

BAHÇELİ İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasını dinleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, bir süre sohbet etti.

LİDERLERLE SELÇUKLU MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

Liderler görüşmenin ardından Selçuklu Mezarlığına geçti. Mezarlığı ziyaret edip dua eden Erdoğan'a; Bahçeli, Zekeriya Yapıcıoğlu, Mustafa Destici ve Önder Aksakal da eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Kabine toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesine geçecek.

Ziyaretin ardından Erdoğan, Bahçeli'nin Ahlat'taki konutuna gitti. İki lider burada da baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

KRİZ İDDİALARINA FOTOĞRAFLI CEVAP

Öte yandan Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin sembolik bir de anlamı var... Bir süredir özellikle muhalefet kanadı, Cumhur İttifakı'nda kriz olduğunu, Erdoğan ve Bahçeli'nin bu nedenle görüşmediğini iddia etmişti. Ancak iddiaları yalanlayan Bahçeli, "İttifakımıza nifak saçamayacaksınız" demişti.

