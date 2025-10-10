Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde geri sayım başladı. Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan deplasmanına konuk oluyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm ayrıntılar...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bulgaristan - Türkiye maçı canlı olarak TV8 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak. Mücadele, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleşecek.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Bulgaristan - Türkiye maçını Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho yönetecek.

Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Miguel Nogueira görev yapacak.

