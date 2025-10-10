Gazze'de 2 yıl sonra yüzler güldü! Gazeteciler şükür secdesine vardı
Hamas ile İsrail, Mısır’da günlerdir süren yoğun müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasına vardı. İki yılı aşkın süredir savaşın gölgesinde yaşayan Gazzeliler meydanlarda sevinç gösterileri düzenlerken Gazze’deki basın ekibi de şükür secdesine vardı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden savaş, 70 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Mısır’da 8 Ekim’de Türkiye'nin de arabuluculuğunda imzalanan anlaşmayla İsrail ve Hamas ateşkese vardı.
BASIN EKİBİ ŞÜKÜR SECDESİNE VARDI
Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası halk sokaklara inerek sevinç gösterilerinde bulundu. Öte yandan Gazze’de basın ekibi yeleklerini çıkarıp üstünde şükür secdesine vardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2 YIL SONRA YÜZLER GÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Rize'de yaptığı konuşmada, "Dün Mısır'dan hepimizi sevindiren haber aldık. Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandı, 2 yıl sonra yüzler güldü. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapanması bizi çok farklı duygulara götürdü. Gazze'nin yeniden nefes alacak olması sebebiyle çok mutluyuz. " ifadelerinde bulundu.