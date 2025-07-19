Dünyanın gözü savunma fuarında! Çelik Kubbe görücüye çıkacak

96 ülkeden 1.400’ün üzerinde firma, IDEF-2025’te yeni sistemlerini tanıtacak. Fuarda, Çelik Kubbe’nin tüm bileşenleri sergilenecek. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, Türkiye’nin SİHA pazarının yüzde 65’ini elinde tuttuğunu, dünyanın en fazla ihracat yapan 11. ülkesi olduğunu kaydetti.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuara ve savunma sanayi alanındaki gelişmelere ilişkin bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin dünyanın en fazla savunma sanayii ihracatı gerçekleştiren 11. ülkesi konumunda bulunduğunu, kısa süre içerisinde ilk 10 arasına gireceğini ifade etti. 3 bin 500’ün üzerinde firmanın savunma sahasında faaliyet gösterdiğini kaydeden Görgün, büyük projelerde 1.000’e yakın firmanın eş güdüm içerisinde yer aldığını “SİPER” projesinde 700’ün üzerinde şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Görgün “Bu firmalar her yaptığını mükemmel yapmak zorunda. Yapılanlar bir araya getirildiğinde kusursuz çalışmalı. Ana şirketlerin KOBİ’lere iş vermelerini istiyoruz ki iş dağılsın. Tedarik zincirinin sağlıklı olması çok önemli” dedi.

54 ŞEHİRDEN İHRACAT

2025 yılında 25 firmaya 25 milyon dolarlık kredi verildiğinin altını çizen Prof. Dr. Görgün, şunları kaydetti:

"Teminat üretemeyen firmalara bankaların kefil olduğu bir program oluşturuldu. 900 firmamız programa başvurdu. 5,7 milyar TL’lik bir rakamdan faydalanıldı. Geçtiğimiz seneyi 7,1 milyar dolar ihracat ile tamamladık. 16 Temmuz sabahı itibarıyla 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 3 milyar dolardı. Şirketlerimiz ilk 6,5 ayda 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Geçen yıla göre yüzde 33’lük bir artış var. Savunma sanayinde 95 bin çalışanımız bulunuyor. 7,1 milyar doları böldüğünüzde kişi başına 75 bin dolar ihracat yapıyor demek. Geçen yıl 2 bin firma, savunma sanayi alanında ihracat gerçekleştirdi. 54 şehrin savunma sanayide ihracat yapan kapasitesi var. Her sene 5 şirketimiz dünyadaki 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor. Artık ilk 50’de yer almaya başladılar, bunun olması ayrı büyüklük ve gelişmişlik."

İhraç edilen ürünlerde ilk 5 ülkeden 4’nün Avrupa ülkesi olduğunu ifade eden Görgün, önümüzdeki 6 aylık süreçte hem yeni ihracatlar gerçekleştirileceğini hem de yeni sözleşmeler imzalanacağını kaydetti. Görgün, SİHA ihracatında 2018’den beri dünya pazarının yüzde 65’inin Türkiye’ye ait olduğunu belirtti.

YENİ SİSTEMLER TANITILACAK

75 bin metrekare alana kurulacak fuarda 96 ülke katılımcı olarak yer alacak. 900’ü yerli olmak üzere 1.400’ün üzerinde firmanın ürünlerini tanıtacağı fuarda, Çelik Kubbe’nin tüm bileşenleri bir arada olacak. Fuarda Türkiye’nin yüz akı olan şirketleri de yeni sistemlerini tanıtacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yeni nesil harp teknolojilerinde ulaşılan seviyenin dünyaya gösterileceğini belirterek “Fuarda radar, elektronik harp, elektro-optik, hava savunma ve haberleşme alanında geliştirilen dokuz farklı yeni nesil teknolojisi tanıtılacak. Ulusal ve uluslararası çapta 20’den fazla imza töreni düzenleyeceğiz. Millî hava platformları için geliştirdiğimiz çözümler de fuarda yer alacak” diye konuştu.