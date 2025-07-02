Çelik Kubbe'de geri sayım! SİPER Ürün-2 envantere giriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, İran ve İsrail savaşında hava savunma unsurlarının belirleyiciliğinin bir kez daha görülmesinin ardından bu alandaki çalışmalarına ağırlık veriyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Bu çerçevede, hava savunma kabiliyetlerinin önemli parçalarından SİPER Ürün-2’nin envantere en kısa sürede girişi için çalışmalar hızlandırıldı. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğinde geliştirilen ve uzun menzilli hava savunmada kritik bir boşluğu doldurması beklenen SİPER Ürün-2’nin, bu yılın sonuna kadar TSK envanterine girmesi hedefleniyor. Sistem, Türkiye’nin üzerinde çalıştığı yerli ve millî “Çelik Kubbe”nin en önemli yapı taşlarından biri olacak. İlk defa Fransa’da gerçekleştirilen Euronaval 2024 Deniz Savunma Fuarı’nda sergilenen sistem, 150 kilometre menzile sahip. Test atışları geçtiğimiz yıl başarı ile gerçekleştirilen Çelik Kubbe Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ‘uzun kolu’, SİPER -2, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

YENİ ÜRÜN İÇİN ÇALIŞMA

Yaklaşık 6,3 metre uzunluğunda ve 420 mm çapındaki füze, SİPER Ürün-1 gibi savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı faaliyet gösterecek. Öte yandan, 180 kilometre menzilde olması beklenen SİPER Ürün-3 için yürütülen çalışmalarda hız kazandı.