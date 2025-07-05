İran'ı bombalayan uçaklar ABD semalarında! Trump'tan 'altın kubbe' sözleri

Trump, İran'a saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının konuşlandığı Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü'nden görevli askerleri ve ailelerini Beyaz Saray bahçesindeki kutlamalarda ağırladı.

BEYAZ SARAY SEMALARINDA UÇTULAR

Balkondan katılımcılara seslenen Trump konuşmasına başlamadan önce, B-2 ve F35 uçakları Beyaz Saray semalarında uçuruldu.

Trump, konuşmasında, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların "tarihteki en başarılı operasyonlardan biri" ve "kusursuz" olduğunu belirterek, "Her bir bomba hedefi vurdu. Tam anlamıyla yıkım oldu" dedi.

Orduyu modernleştireceğini söyleyen Trump, "Tüm ülkeyi Altın Kubbe ile saracağız" ifadesini kullandı.

"ABD TEKRAR SAYGI KAZANDI"

Trump, kendi döneminde ABD'nin dünya sahnesinde yeniden saygı kazandığını vurgulayarak, NATO liderlerinin savunma harcamalarını sırf o istediği için artırdığını ifade etti.

Öte yandan Trump, ABD'nin Biden döneminin aksine güçlü sınırlara sahip olduğunu belirterek, "Geçen ayki rakamları gördünüz mü? Sınırlarımızdan sıfır düzensiz göçmen geçti" dedi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.