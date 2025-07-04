Trump hayal kırıklığını gizlemedi: Putin barış istemiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı son telefon görüşmesinin detaylarını paylaşırken açıkça hayal kırıklığını dile getirdi. Iowa dönüşünde gazetecilere konuşan Trump, “Putin’le görüştüğümde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, çünkü barış istemediğini düşünüyorum. Bu gerçekten üzücü” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalarında herhangi bir ilerleme sağlanamadığını açıkladı.

Trump, Iowa ziyaretinden Washington’a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Putin’le yaptığım görüşmeden büyük hayal kırıklığı yaşadım, çünkü orada olduğunu (barışı istediğini) düşünmüyorum ve bu çok üzücü." dedi.

Trump, görüşmeden bir gün sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yapmayı planladığını aktardı.

KREMLİN'DEN "TEMEL NEDENLERİ ÇÖZME" VURGUSU

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, iki liderin yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesinde Moskova'nın çatışmanın "temel nedenlerini" çözmek için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladığını açıkladı. Uşakov ayrıca, görüşmede ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatında yaşanan son duraklamanın gündeme gelmediğini söyledi.

ABD'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI TIKANDI

ABD’nin Ukrayna’daki savaşı diplomasi yoluyla sona erdirme girişimleri büyük ölçüde durmuş durumda. Trump, bazı Cumhuriyetçi politikacılar da dahil olmak üzere, Putin’e daha fazla baskı yapılması yönündeki çağrılarla karşı karşıya bulunuyor.

Trump, gazetecilere verdiği demeçte, "Putin’le hiçbir ilerleme kaydedemedim." ifadelerini kullandı.

Görüşmeden sadece birkaç saat sonra Ukraynalı yetkililer, Rus insansız hava aracı saldırısının Kiev’in kuzey banliyösünde bir apartmanda yangına yol açtığını bildirdi. Reuters muhabirleri, Kiev’in içinde hava savunma birliklerinin insansız hava araçlarına karşı mücadele ettiğini ve şehirde patlamalar ile yoğun makineli tüfek sesleri duyulduğunu iletti.

Doğu Ukrayna'da ise Rus bombardımanında beş kişi hayatını kaybetti.

SİLAH SEVKİYATI TARTIŞMALARI

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatının tamamen durmadığını söyledi. Ancak eski Başkan Joe Biden’ı, ABD’nin cephaneliğini Ukrayna’ya göndererek ülkenin kendi savunmasını zayıflatmakla eleştirdi.

"Evet, silah gönderiyoruz, ama zaten çok fazla silah verdik. Yine de yardım ediyoruz ve onlarla birlikte çalışıyoruz. Biden tüm ülkenin cephaneliğini Ukrayna’ya gönderdi. Bizim de kendimizi koruyacak kadar silahımızın kalması gerekiyor." dedi.

ZELENSKİY'DEN ABD'YE SİLAH YARDIMI ÇAĞRISI

Ukrayna lideri Zelenskiy ise Danimarka’da yaptığı açıklamada, ABD’nin bazı silah sevkiyatlarını duraklatma kararını Trump’la en kısa sürede – muhtemelen Cuma günü – görüşmek istediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer, çarşamba günü ABD’nin Kiev’deki geçici büyükelçisiyle görüşerek askeri yardımların önemini vurguladı ve sevkiyatın durmasının Ukrayna’nın savunma kabiliyetini zayıflatacağını ifade etti.

PENTAGON'UN KRİTİK SEVKİYAT KARARI

Pentagon’un bu duraklama kararı, Ukrayna’nın hızlı hareket eden balistik füzeleri vurmak için güvendiği Patriot hava savunma sistemlerini de kapsıyor. Reuters, bu gelişmenin Ukrayna ordusunu hazırlıksız yakaladığını ve cephede savunmayı zorlaştırdığını aktardı.

RUSYA'NIN MÜZAKERE ŞARTLARI

Kremlin danışmanı Uşakov, Rusya’nın ABD ile görüşmelere açık olduğunu ancak barış müzakerelerinin Moskova ile Kiev arasında yürütülmesi gerektiğini iletti.

Ukraynalı yetkililer, Haziran başında İstanbul’da yapılan bir görüşmede Rus tarafının Amerikalı diplomatların toplantıdan ayrılmasını talep ettiğini de hatırlattı.