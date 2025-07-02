Kiev, ABD maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı! Gerilim büyüyor

Ukrayna ile ABD arasında silah teslimatı gerilimi tırmanıyor. Kiev yönetimi, teslimatlardaki kısıtlamalar ve gecikmeler nedeniyle ABD’nin Kiev Büyükelçiliği Maslahatgüzarı John Hynkel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak uyarıda bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, silah teslimatında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Maslahatgüzarı John Hynkel'i bakanlığa çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Maryana Betsa, görüşmede Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi başta olmak üzere, daha önce tahsis edilen savunma paketlerinin teslimatına devam edilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Maryana Betsa, Rusya'nın tam kapsamlı saldırının başlamasından bu yana sağlanan destek için ABD'ye teşekkür etti ve özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesine özel vurgu yaparak, daha önce tahsis edilen savunma paketlerinin teslimatlarının sürdürülmesinin kritik önemini vurguladı."

GECİKMENİN SONUÇLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ukrayna tarafı, savunma kabiliyetlerinin desteklenmesinde yaşanacak herhangi bir gecikme ya da sürüncemenin barışa katkı sağlamayacağını, aksine çatışmayı daha da şiddetlendireceğini belirtti.

UKRAYNA'YA ASKERİ MÜHİMMAT GÖNDERMEYECEKLER

ABD, Savunma Bakanlığının askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.

NBC'ye göre Pentagon şefi Pete Hegseth, ABD ordusu depolarının envanterinin çıkarılması emrini verdikten haftalar sonra bu teslimatların durdurulmasını emretti. İki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ve iki kongre çalışanı, cephanelik denetimi tamamlanana kadar bu malzemelerin Ukrayna'ya sevkiyatının engelleneceğini söylemişti

Kaynaklar ayrıca, bazı mühimmatların eksik olması ya da dünyanın başka yerlerinde ihtiyaç duyulması halinde, Kiev'e yardım aktarımındaki gecikmenin daha da uzun sürebileceğini kaydetti.