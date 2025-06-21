İspanya’dan İtiraf gibi övgü: Türkiye’yi birliğe almadık, bedelini dünya ödedi

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Türkiye'nin geçmişte Avrupa Birliği'ne alınmamasını “tarihi bir hata” olarak niteledi. Zapatero, “Eğer Türkiye, 2005-2006’da AB’ye dahil edilseydi, bugün Gazze ya da Ukrayna’daki savaşlar yaşanmazdı. Türkiye geçmişte de anahtar ülkeydi, bugün de öyle ve gelecekte de olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Madrid'de düzenlediği “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı panelin açılış konuşmasına, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero damga vurdu.

Jose Luis Rodriguez Zapatero, Türkiye’nin AB üyeliğinin reddedilmesinin sadece Avrupa değil, küresel barış için de olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin AB üyeliği geçmişte anahtar bir öneme sahipti. Şimdi de öyle, gelecekte de öyle olacak. Bu fırsat kaçtı, bedeli dünya ödedi" diyen Zapatero, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edemeyeceğini ve İsrail’in Gazze’ye bu ölçüde saldırmayacağını savundu.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK"

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Zapatero, "Yahudi soykırımı dünya tarihini değiştirdi. Gazze’de yaşananlar da zamanı geldiğinde dünya tarihini değiştirecektir" diyerek sert tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DEN BM'YE REFORM ÇAĞRISI

Panelde Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü hatırlatan Büyükelçi Ezberci, BM’nin reforma ihtiyaç duyduğunu ve mevcut yapının küresel sorunlara cevap veremediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüntülü mesajı da panelde yayımlandı. Altun, BM’nin adalet ve eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, daha kapsayıcı ve şeffaf bir küresel düzen çağrısı yaptı.