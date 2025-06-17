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İspanya'dan AB'ye tarihi çağrı: İsrail'e silah ambargosu uygulansın!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İspanya&#039;dan AB&#039;ye tarihi çağrı: İsrail&#039;e silah ambargosu uygulansın!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısında, Gazze'ye saldırılar sürdükçe İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Albares, Rusya'ya uygulanan yaptırımların İsrail için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının videokonferans yöntemiyle katıldığı olağanüstü toplantıda İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

Albares, AB dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte AB'nin, İsrail'in dünyadaki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade ederek, Gazze'ye saldırıları devam ettiği sürece AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep ettiğini söyledi.

"RUSYA'YA KARŞI ALINAN KARARLAR İSRAİL İÇİN DE UYGULANSIN"

İspanya Dışişleri Bakanı AB ülkelerinden, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya karşı alınan kararların İsrail için de uygulanmasını istedi. Albares ayrıca İsrail ile İran arasındaki gerginliğin azalmasına dair hiçbir işaret olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, İran'la nükleer program konusunda diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Bu arada İran'ın Tel Aviv'i hedef alan balistik füze saldırılarında İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanın evinin de zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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