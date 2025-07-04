Dünyanın gözü bu görüşmede! Trump ve Zelenskiy ne konuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD’nin eski Başkanı Donald Trump arasındaki kritik telefon görüşmesi dünya basınında gündeme oturdu. Ukrayna Başkanlık Ofisi, görüşmeyi “önemli ve verimli” diye tanımlarken, içerikte neler konuşulduğu merak konusu oldu. Öte yandan Trump’ın, Putin’le yaptığı başka bir görüşmeden hayal kırıklığıyla ayrıldığını açıklaması, Zelenskiy’le konuşmasına dair soru işaretlerini daha da artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaptığı yazılı açıklamada görüşmeyi "önemli ve verimli" olarak nitelendirdi.

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TRUMP: PUTİN BARIŞ İSTEMİYOR

Öte yandan Trump, Cuma günü erken saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Trump, Putin'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını durdurmaya niyetli görünmediğini ifade etti.

Trump, Iowa gezisinden Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Putin ile yaptığım görüşmeden çok hayal kırıklığı yaşadım, çünkü orada olduğunu, barışı istediğini düşünmüyorum ve bu çok üzücü." dedi.

ZELENSKİY: ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Ukrayna lideri Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Trump ile Rusya'nın hava saldırıları ve cephe hattındaki geniş çaplı gelişmeler de dahil olmak üzere mevcut durumu ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Başkan Trump çok iyi bilgilendirilmiş durumda ve Ukrayna'ya gösterdiği ilgi için kendisine teşekkür ediyorum. Hava savunma alanındaki fırsatları konuştuk ve semalarımızın korunmasını güçlendirmek için birlikte çalışacağımız konusunda mutabık kaldık. Ekiplerimiz arasında bir toplantı yapılması konusunda da mutabıkız. Savunma sanayii imkanlarını artırma ve ortak üretim hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. ABD ile doğrudan projelere hazırız ve özellikle insansız hava araçları ve ilgili teknolojiler söz konusu olduğunda bunun güvenlik için kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy karşılıklı tedarik ve yatırım konularına da değindiklerini, ABD ve diğer ortaklarla ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

ABD'NİN DİPLOMASİ ÇABALARI ZORLANIYOR

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını diplomasi yoluyla sona erdirme çabalarının büyük ölçüde sekteye uğradığı değerlendiriliyor. Trump, bu süreçte bazı Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere, Putin’e ciddi bir müzakere için baskıyı artırma yönündeki çağrılarla karşı karşıya kaldı.

Trump, Perşembe günü Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Cuma günü de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını gazetecilere aktarmıştı.