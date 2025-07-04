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Rus füzesi Polonya Büyükelçiliğine isabet etti! Açıklamalar art arda geldi

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya, Kiev, Polonya, Büyükelçilik, Füze Saldırısı, Ukrayna, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya'nın Kiev'e gece boyunca düzenlediği ağır füze saldırısında Polonya Büyükelçiliğinin konsolosluk binası da hasar aldı. Saldırı sonrası hem Polonya hem de Ukrayna kanadından art arda sert açıklamalar geldi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği gece saldırısında Polonya'nın büyükelçilik binasında hasar meydana geldiğini duyurdu. Sikorski, saldırının konsolosluk bölümünü etkilediğini belirterek "Kiev'e yapılan büyük (Rus) saldırıda büyükelçiliğimizin konsolosluk bölümü binası hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Rus füzesi Polonya Büyükelçiliğine isabet etti! Açıklamalar art arda geldi - 1. Resim

"HERKES GÜVENDE VE SAĞLAM"

Bakan Sikorski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Büyükelçi Jakub Kumoch ile görüştüğünü belirtti. "Az önce Büyükelçi Lukasiewicz ile konuştum; herkes güvende ve sağlam." dedi.

Ayrıca Ukrayna'nın acilen hava savunma kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

GECE BOYUNCA YOĞUN SALDIRI

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısının başkentte geniş çaplı hasara neden olduğu bildirildi. Ukrayna kaynakları saldırının farklı tipte füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıyı "şimdiye kadarki en büyük ve en alaycı saldırılardan biri" olarak nitelendirirken, hava savunma sistemlerinin takviye edilmesi çağrılarını yineledi.

KİEV'DE SALDIRININ ARDINDAN SON DURUM

Saldırılar sonrası Kiev'de çok sayıda binada hasar meydana geldi. 

Polonya'nın Kiev'deki büyükelçiliği dışında da birçok diplomatik binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı paylaştı.

Kaynak: Dış Haberler

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