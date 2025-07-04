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Rusya Kiev’e füze yağdırdı: Sirenler susmadı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, Kiev, Hava Saldırısı, Füze, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca korku dolu anlara sahne oldu. Rusya, şehre onlarca füze ve yüzlerce İHA ile eş zamanlı bir hava saldırısı düzenledi. Patlamalar kentin dört bir yanında duyulurken, sirenler sabaha kadar susturulamadı. Resmi açıklamalara göre 23 kişi yaralandı, yüzlerce İHA ve füze hava savunması tarafından düşürüldü ya da etkisiz hale getirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun başkent Kiev'e yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın farklı tiplerde 11 balistik ve seyir füzesi ile 539 insansız hava aracı (İHA) kullandığı belirtildi.

Rusya Kiev’e füze yağdırdı: Sirenler susmadı! - 1. Resim

Açıklamada, "Saldırının ana yönü Ukrayna'nın başkenti Kiev'di." ifadesine yer verildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerinin müdahalesi sonucu iki füzenin imha edildiği, 476 İHA'nın ise imha edildiği veya yönünün değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KİEV'DE 23 KİŞİ YARALANDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın başkente düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Kliçko, yaralılardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını ve 5 ambulansın saldırı sırasında hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'e yönelik hava saldırısına tepki gösterdi. Sybiha, "Kiev'de tamamen korkunç ve uykusuz bir geceydi. Şimdiye kadarki en kötülerinden biri." ifadelerini kullandı.

Sybiha ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunarak şu açıklamada bulundu:

"Putin, Başkan Trump ile görüştükten hemen sonra bunu bilerek yapıyor. Beklemeye son. Putin, ABD'ye ve savaşın sona ermesi çağrısında bulunan herkese karşı tamamen duyarsız olduğunu açıkça gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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