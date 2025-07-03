Trump-Putin görüşmesi sonrası şart koştu! Zelenskiy, liderler düzeyinde toplantı istedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki 1 saatlik görüşmede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusu ele alındı. Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama geldi. Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için liderler düzeyinde toplantıyı şart koştu.

Ukrayna savaşının sona ermesi için çabalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, savaşın bir an evvel bitmesi gerektiğini söylerken, Putin ise hedeflerine ulaşıncaya kadar durmayacaklarını belirtti.

Trump-Putin görüşmesinin ardından Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, liderler zirvesini şart koştu.

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AVRUPA'DAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İSTEDİ

Danimarka'da temaslarda bulunan Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, Rus hava saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik silah desteğini sürdürmesinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenskiy, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme yapabileceğini kaydetti.

Zelenskiy, Trump ile ikili ilişkileri ve ülkesine silah desteğinin devam etmesi gibi konuları ele almak istediğini dile getirerek, "Bu yüzden umarım yarın veya önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile bu konuda görüşeceğiz." dedi.

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KOŞULSUZ ATEŞKES FİKRİNİ DESTEKLİYORUZ

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeleri değerlendiren Zelenskiy, "Bilmiyorum, çok fazla ortak fikirleri, ortak konuşma konuları olduğundan emin değilim çünkü onlar çok farklı insanlar. Ancak Ukrayna hakkında konuşurlarsa, Başkan Trump'ın koşulsuz ateşkes fikrini en başından beri destekliyoruz." diye konuştu.

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SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN LİDERLER ZİRVESİ ŞART

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için liderler arasında bir toplantının yapılması gerektiğini vurguladı.

Putin ile görüşmek için hazır olduğuna yönelik çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Rusya'da kararları, sadece Putin'in aldığını düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten barış istiyorsak liderlik düzeyinde bir toplantıya ihtiyacımız var. Gerçek barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği konusuna değinerek, bu konuda en kısa sürede müzakerelerin yapılması için hazır olduğunu kaydetti.

Ayrıca Zelenskiy, Danimarka ile ortak olarak silah üretmek için bir anlaşma hazırlayacaklarını bildirdi.