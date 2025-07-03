Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump-Putin görüşmesi sonrası şart koştu! Zelenskiy, liderler düzeyinde toplantı istedi

Trump-Putin görüşmesi sonrası şart koştu! Zelenskiy, liderler düzeyinde toplantı istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump-Putin görüşmesi sonrası şart koştu! Zelenskiy, liderler düzeyinde toplantı istedi
Trump, Putin, Zelenskiy, Liderler Zirvesi, NATO, AB, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki 1 saatlik görüşmede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusu ele alındı. Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama geldi. Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için liderler düzeyinde toplantıyı şart koştu.

Ukrayna savaşının sona ermesi için çabalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, savaşın bir an evvel bitmesi gerektiğini söylerken, Putin ise hedeflerine ulaşıncaya kadar durmayacaklarını belirtti.

Trump-Putin görüşmesinin ardından Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, liderler zirvesini şart koştu.

AVRUPA'DAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İSTEDİ

Danimarka'da temaslarda bulunan Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, Rus hava saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik silah desteğini sürdürmesinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenskiy, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme yapabileceğini kaydetti.

Zelenskiy, Trump ile ikili ilişkileri ve ülkesine silah desteğinin devam etmesi gibi konuları ele almak istediğini dile getirerek, "Bu yüzden umarım yarın veya önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile bu konuda görüşeceğiz." dedi.

KOŞULSUZ ATEŞKES FİKRİNİ DESTEKLİYORUZ

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeleri değerlendiren Zelenskiy, "Bilmiyorum, çok fazla ortak fikirleri, ortak konuşma konuları olduğundan emin değilim çünkü onlar çok farklı insanlar. Ancak Ukrayna hakkında konuşurlarsa, Başkan Trump'ın koşulsuz ateşkes fikrini en başından beri destekliyoruz." diye konuştu.

SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN LİDERLER ZİRVESİ ŞART

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için liderler arasında bir toplantının yapılması gerektiğini vurguladı.

Putin ile görüşmek için hazır olduğuna yönelik çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Rusya'da kararları, sadece Putin'in aldığını düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten barış istiyorsak liderlik düzeyinde bir toplantıya ihtiyacımız var. Gerçek barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği konusuna değinerek, bu konuda en kısa sürede müzakerelerin yapılması için hazır olduğunu kaydetti.

Ayrıca Zelenskiy, Danimarka ile ortak olarak silah üretmek için bir anlaşma hazırlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları sona erdiYaya geçidinde can veren 11 yaşındaki Elif Su’nun ölümüyle ilgili davada tahliye kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bulgaristan'da euroya geçişte sancılı süreç! Referandum üçüncü kez reddedildi - DünyaBulgaristan'da euroya geçişte sancılı süreç!Avrupalı eski politikacıdan çarpıcı iddia! "ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü" - Dünya"ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü"Ateşkes ihlali! Savaş uçakları İran destekli güçleri vurdu - DünyaSavaş uçakları İran destekli güçleri vurduKomşuda facia! Silah fabrikasında patlama - DünyaKomşuda facia! Silah fabrikasında patlamaÇin'den uzaya yeni uydu! 583'üncü başarılı atış - DünyaÇin'den uzaya yeni uydu! 583'üncü başarılı atış600 bin araç geri çağrılıyor! O marka otomobile sahip olanlar dikkat - Dünya600 bin araç geri çağrılıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...