Trump'ı ikna etmenin peşinde... Zelenskiy'den Putin'e yaptırım tehdidi!

Rusya-Ukrayna barış zirvesinde umduğunu ulamayan Volodimir Zelenskiy Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulundu. Zelenskiy, Trump ile bir araya gelerek yeni yaptırımları görüşmek istediğini söyledi.

Rusya tarafından işgale uğrayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptırım kartını devreye sokmaya hazırlanıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen iki zirvede Rusya ile esir takasından başka bir anlaşmaya varamayan Zelenskiy, Trump'ı Rusya'ya yaptırım için ikna etmenin peşinde.

TRUMP İLE 'YAPTIRIMI' GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Kiev'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile görüşen Zelenskiy, Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanması hakkında görüşmek istediğini söyledi.

Zelenskiy, "G7 zirvesinde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Ama ilgili kararlar o zamana kadar alınmazsa, en azından bu karara ne kadar yakın olduğumuzu anlayabileceğimden çok eminim." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın yaptırımlara karşı mücadele verdiğini, Ukrayna'nın ise savunma sanayisi için finans kaynakları aramaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bana öyle geliyor ki savaşın herkesin finans için mücadele ettiği bir aşamasına ulaştık." diye konuştu.

G7'DE RUSYA'YA YAPTIRIM MASADA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu ay Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne davet edildiklerini belirtti.

Zirvede Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların da görüşülmesini beklediklerini aktaran Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın kalkınması gibi konuların ele alınacağını dile getirdi.

Bazı ABD'li senatörlerin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade eden Zelenskiy, nihai kararın Beyaz Saray'da verilmesi gerektiğini söyledi.

IRIS-T'NİN TESLİMATI İÇİN 3 YILLIK PLANI

Zelenskiy, Rus hava saldırılarını önlemek için özelikle hava savunma sistemlerinin önemini vurguladı.

Alman IRIS-T hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması için Alman tarafının 3 yıllık bir teslimat planı oluşturduğunu kaydeden Zelenskiy, "IRIS-T hava savunma sistemlerinin teslimatı için minnettarız. Teslimat planını şimdi duydunuz. Tüm detaylardan bahsetmeyeceğim ancak plan önümüzdeki üç yıl içindir." ifadelerini kullandı.

UZUN MENZİLLİ SİLAHLARIN ÜRETİMİNE EK YATIRIMLARIN YAPILMASI

Almanya'nın bu yıl ülkesine verdiği finans desteğini 7 milyar avroya kadar artırdığını söyleyen Zelenskiy, ayrıca Alman tarafıyla uzun menzilli silahların ortak üretimi için ek yatırımlar konusunda da anlaşmaya vardıklarını anlattı.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da ve Almanya'daki üretimden bahsediyoruz. Üretim hakkında konuştuğumuzda, uzun menzilli yeteneklerimizden bahsediyoruz. Bunlar bizim insansız hava araçlarımız, Ukrayna teknolojilerimiz, füzelerimiz."