Zelenskiy, yeni esir takasını duyurdu: Ağır yaralı Ukraynalılar evlerine döndü

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda varılan anlaşma uyarınca, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü kez esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ağır yaralı Ukraynalıların evlerine döndüğünü bildirerek "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Muhafızlarımız ve Sınır Muhafız Teşkilatımızın savaşçıları evlerine döndüler" ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, İstanbul'da gerçekleşen barış müzakerelerinin ardından varılan anlaşmalar kapsamında, Rusya ve Ukrayna yeni bir esir takası yaptı.

ÜÇÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ukrayna ve Rusya, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Türkiye'de yapılan barış görüşmeleri kapsamında bu hafta üçüncü kez esir takası gerçekleştirdiklerini duyurdu.

''SAVAŞÇILARIMIZ EVLERİNE DÖNDÜ''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Muhafızlarımız ve Sınır Muhafız Teşkilatımızın savaşçıları evlerine döndüler" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da takası doğruladı.

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