İran'a saldırı planları yapıyordu! Hükümet depremi, o bakan istifa etti

İran'a saldırı planları yaptığı iddia edilen İsrail'de hükümet depremi yaşanıyor! Netanyahu hükümetinde o bakan istifa etti.

Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'de hükümet depremi yaşanıyor. Birkaç gün içerisinde İran'a saldıracağı açıklanan İsrail'de Netanyahu hükümeti çatladı. İsrailli bakan istifa ettiğini duyurdu.

İSRAİL'DE HÜKÜMET ÇATLAĞI

Ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınmasına karşı yasa çıkarılmaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu birçok kez istifayla tehdit eden Ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği İttifakı lideri olan İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf harekete geçti.

Goldknopf, İsrail meclisinin feshi için sunulan tasarının genel kuruldan geçmemesinin ardından hükümetten istifa etti.

Goldknopf'un Ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği İttifakı’nda yer Agudat Yisrael, tasarıyı desteklerken, Degel Hatorah ise hükümetle uzlaşarak tasarının reddedilmesine destek verdi.

Goldknopf, Shas Partisi ve Degel Hatorah Partisi’nin hükümetle Yeşiva öğrencilerinin zorunlu askerlik görevi konusunda vardığı mutabakatın, Netanyahu ile yapılan koalisyon anlaşmasında verilen sözleri karşılamadığını belirterek, "Bu nedenle artık bu hükümetin bir üyesi olarak yer alamam" dedi.