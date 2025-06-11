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Netanyahu Şara ile anlaşmak istiyor: Trump'tan arabuluculuk talep etti! Türkiye detayı dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Netanyahu Şara ile anlaşmak istiyor: Trump&#039;tan arabuluculuk talep etti! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediği ileri sürüldü. Netanyahu'nun söz konusu talebini ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a söylediği aktarıldı.

ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu’nun ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Suriye’nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediğini iddia etti.

İsrail’in ABD’den Suriye’nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu’nun ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Suriye’nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediğini öne sürüldü.

Netanyahu Şara ile anlaşmak istiyor: Trump'tan arabuluculuk talep etti! Türkiye detayı dikkat çekti - 1. Resim

ANKARA BÜYÜKELÇİSİNDEN TALEP ETTİ 

Netanyahu’nun isteğini Trump'ın Suriye Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack geçen hafta İsrail'e düzenlediği ziyarette dile getirdiği belirtilen haberlerde, Netanyahu’nun Barrack’a Suriye ile barış anlaşmasına doğru bir adım olacak şekilde yeni bir güvenlik anlaşması müzakere etmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Netanyahu Şara ile anlaşmak istiyor: Trump'tan arabuluculuk talep etti! Türkiye detayı dikkat çekti - 2. Resim

Haberde adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, "Suriye ile mümkün olan en kısa sürede ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz" dediği ifade edildi. İki İsrailli yetkili ise, İsrail’in Suriye'nin yeni hükümetiyle önce dolaylı olarak temas kurduğunu ardından üçüncü ülkelerde doğrudan gizli görüşmeler yapmaya başladığını açıkladı.

Haberde, İsrailli yetkililerin Barrack'a "Suriye'deki kırmızı çizgilerinin İran ya da Hizbullah varlığı ve Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması olduğunu" söylediği ve İsrail’in ayrıca taraflar arasındaki ateşkesi denetleyecek BM gücünde ABD askerlerinin de yer almasını istediği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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