Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Her an olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırı planlarına ilişkin açıklama yaptı. Saldırının her an gerçekleşebileceğini belirten Trump, "İran'la anlaşma yapmak" istediğini İsrail'in ise bunu mahvedeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da yeni saldırı işareti verdi. İsrail'in İran'a saldırı hazırlığına yönelik konuşan Trump, "her şeyin mahvolacağını" söyledi.

ORTA DOĞU'DA YAKINDA BİR ŞEYLER OLABİLİR

Orta Doğu'da yakında bir şeyler olacağına işaret eden Trump, İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirterek, "İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.

İSRAİL HERŞEYİ MAHVEDECEK

Trump, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini belirterek, bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğü sürece İsrail’in bunu mahvetmemesi için harekete geçmemesini tercih ettiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, "İsrail her şeyi mahvedecek" ifadelerini kullandı.

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