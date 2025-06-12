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Trump, ülkelere mektup göndermeye hazırlanıyor! Tarih verdi... ''Kimse kabul etmek zorunda değil''

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelerle yürütülen ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi durumunda yaklaşık iki haftaya kadar ülkelere tarife oranlarını içeren anlaşma mektupları göndermeyi planladıklarını bildirdi.

Trump, başkent Washington'da bulunan Kennedy Merkezi'ne girişte basın mensuplarından gelen soruları cevapladı.

ANLAŞMA SÜRESİNİ UZATMAYI GEREKSİZ BULDU

Ticaret müzakereleri için tanınan süreyi uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "İsterdim ama buna ihtiyacımız olacağını sanmıyorum." cevabını verdi.

''ÇİN İLE HARİKA BİR ANLAŞMA YAPILDI''

Trump, Çin ile "harika" bir anlaşma yaptıklarını belirterek, anlaşmadan çok memnun olduklarını ve ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarını kaydetti.

Daha önce İngiltere ile de ticaret anlaşması imzalandığını hatırlatan Trump, "Şu anda anlaşmalar açısından çok iyi gidiyoruz." diye konuştu.

''MEKTUPLARI GÖNDERECEĞİZ, KABUL EDİN YA DA ETMEYİN''

Trump, bir noktada ülkelere mektuplar göndereceklerini ifade ederek, "İşte anlaşma bu, kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz, ABD'de alışveriş yapmak zorunda değilsiniz." diyeceklerini anlattı.

Birçok ülkenin kendileriyle anlaşma yapmak istediğini dile getiren Trump, Japonya, Güney Kore ve daha birçok ülkeyle görüştüklerini bildirdi.

Trump, "Şu anda yaklaşık 15 ülkeyle görüşüyoruz ama bildiğiniz gibi toplamda 150'den fazla ülke var ve hepsiyle görüşemeyiz. Bu yüzden yaklaşık bir buçuk iki hafta içinde bazı ülkelere mektup gönderip anlaşmanın ne olduğunu söyleyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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