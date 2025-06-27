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Dünyanın gözü orada! Ateşkes sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyanın gözü orada! Ateşkes sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a saldırılarının yoğunlaşması sonrası ülkenin kuzey bölgelerine giden kent sakinleri, ateşkes kararı alınmasının ardından geri dönüyor. Tahran'a yoğun dönüşlerin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından Tahran'a dönüşler arttı. 

Geri dönüşler nedeniyle oluşan trafikte yoğunluğun önüne geçmek için Tahran ile kuzeydeki kentler arasındaki yollarda tüm şeritler başkente geliş için ayrıldı. İran medyasına yansıyan haberlere göre Tahran-Kuzey otoyolu ile Kerec-Çalus yolunda trafik yine tek yönlü sağlanıyor.

Dünyanın gözü orada! Ateşkes sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - 1. Resim

TAHRAN YÖNÜNDE YOĞUNLUK

Ülkenin kuzeyinden Tahran'a yoğun dönüşlerin başlamasıyla birlikte Tahran-Kuzey otoyolu ve Kerec-Çalus yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Daha önce tatilleri fırsat bilen Tahranlıların yoğun olarak gittikleri ülkenin kuzey bölgelerinin trafiği kuzeye doğru akarken son 3 gündür trafik Tahran yönüne yoğunluklu olarak akıyor.

Trafik Polisi Müdürlüğü, söz konusu yolda oluşan yoğunluğu önlemek için yolun Keree ve Tahran'dan ülkenin kuzeyine gidiş yönlerini kapattı. Trafik kuzeyden Tahran'a doğru ise yoğun şekilde devam ediyor. Öte yandan trafiğin tamamen rahatlayana kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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