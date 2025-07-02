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NASA görüntüledi: Ukrayna Kırım’daki Rus üssünü yerle bir etti!

Kaynak: Dış Haberler
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NASA görüntüledi: Ukrayna Kırım’daki Rus üssünü yerle bir etti!
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırısıyla Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki Kirovske havaalanında büyük yıkım yaşandı. Uydu görüntüleri, en az üç Rus helikopteri ile Pantsir-S1 hava savunma sisteminin imha edildiğini ortaya koydu. NASA’nın yangın algılama uyduları geniş çaplı patlamaları ve yangınları net şekilde kaydederken, Ukrayna’nın Kırım’daki Rus askeri altyapısını hedef alan saldırı dalgası yeni bir boyuta taşındı.

Uydu görüntüleri, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının ardından Rus işgali altındaki Kırım'da yer alan Kirovske havaalanında bir Pantsir-S1 hava savunma sistemi ile çok sayıda helikopterin imha edildiğini ortaya koydu.

NASA görüntüledi: Ukrayna Kırım’daki Rus üssünü yerle bir etti! - 1. Resim

EN AZ ÜÇ HELİKOPTER İMHA EDİLDİ

Militarnyi'nin 2 Temmuz tarihli haberine göre, 28 Haziran gecesi gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az üç Rus helikopterinin vurulduğu ve bir Pantsir-S1 sisteminin devre dışı bırakıldığı görüldü.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), hedef alınan araçlar arasında Mi-8 ve Mi-26 nakliye helikopterleri ile bir Mi-28 saldırı helikopterinin bulunduğunu doğruladı.

NASA görüntüledi: Ukrayna Kırım’daki Rus üssünü yerle bir etti! - 2. Resim

UZUN MENZİLLİ İHA'LARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saldırının, Ukrayna'ya ait uzun menzilli insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği ve Kirovske havaalanının Rus kuvvetlerinin güney Ukrayna'daki operasyonlarını desteklemesi nedeniyle önemli bir askeri tesis olduğu vurgulandı.

NASA VERİLERİYLE İLK TEYİT

Saldırının ilk kanıtı, havaalanında tespit edilen büyük ısı anormalliklerini kaydeden NASA yangın algılama uydusu verileriyle geldi. Görüntülerde havaalanında geniş çaplı hasar ve patlamaların yol açtığı yangınlar dikkat çekti.

KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK KAMPANYA

Ukrayna'nın Kırım'daki Rus havacılık altyapısını zayıflatmaya yönelik devam eden saldırı kampanyasının bir parçası olarak değerlendirilen bu saldırıda, mühimmat depoları ve insansız hava aracı altyapısının da hedef alındığı bildirildi.

SBU, 28 Haziran tarihli açıklamasında saldırının sonuçlarını resmi olarak paylaşarak Pantsir-S1 sistemi ve üç helikopterin imha edildiğini doğruladı.

Kaynak: Dış Haberler

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