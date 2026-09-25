Renault, 1960’lı yılların yarış efsanesi Renault 8 Gordini’yi tamamen elektrikli bir konseptle yeniden yorumladı. Arkadan itişli ve 266 beygir gücündeki iki kişilik otomobil, retro tasarımına rağmen üretim bandına çıkmayacak.

Özetle Kaydet a- | +A

Renault, geçmişindeki ikonik modelleri modern elektrikli otomobillere dönüştürmeye devam ediyor. Renault 5 ve Renault 4’ün seri üretime taşınmasının ardından bu kez markanın motor sporları tarihindeki en önemli modellerden Renault 8 Gordini yeniden sahneye çıktı.

Renault 8 Gordini Concept adı verilen otomobil, klasik modelin dört kapılı sedan yapısını doğrudan kopyalamıyor. Bunun yerine iki kişilik, alçak ve geniş gövdeli tamamen elektrikli bir coupe ortaya koyuyor.

Fransız üretici konseptin tek örnek olarak hazırlandığını ve seri üretime dönüştürülmeyeceğini açıkça belirtiyor. Buna rağmen otomobilde kullanılan bazı tasarım ayrıntılarının gelecekteki Renault modellerine aktarılması ihtimali bulunuyor.

Renault 8 Gordini elektrikli olarak geri döndü! 266 beygir gücünde ama satılmayacak

ALTI YUVARLAK FARLA GEÇMİŞE GÖNDERME YAPIYOR

Yeni konseptin klasik Renault 8 Gordini ile bağlantısını en belirgin şekilde ön tasarım kuruyor. Izgarasız V biçimli burun bölümünde altı yuvarlak LED far bulunuyor. Genişletilen köşeli çamurluklar ve keskin gövde yüzeyleri ise otomobile modern bir yarış aracı görünümü kazandırıyor.

Arka tarafta kullanılmadığında gövdenin içinde kaybolan ince aydınlatmalar, geniş bir difüzör, tavan spoyleri ve havalandırma ızgaraları yer alıyor. C sütunlarında kullanılan uçan payanda biçimindeki parçalar, otomobilin aerodinamik karakterini güçlendiriyor.

Gövde panellerinde karbon fiber kullanılırken klasik Gordini modelleriyle özdeşleşen mavi renk ve çift beyaz yarış şeridi de korunmuş. Ön ve arka akslarda farklı ölçülere sahip jantlar tercih edilmiş. Konsept önde 19, arkada ise 20 inç jantlar üzerinde duruyor.

Renault 8 Gordini Concept, 4,12 metre uzunluk, 1,88 metre genişlik, 1,27 metre yüksekliğe sahip.

DEV EKRANLAR YERİNE ALTI ANALOG GÖSTERGE

Otomobilin iç mekanında güncel Renault modellerindeki büyük dijital ekranların yerine daha sade bir düzen kullanılmış. Ön konsola yerleştirilen altı yuvarlak gösterge, orijinal Renault 8 Gordini’nin analog kokpitine gönderme yapıyor.

Göstergeler fırçalanmış alüminyum bir panel üzerinde sıralanırken orta konsolda fiziksel düğmeler bulunuyor. Alcantara kaplamalar, alüminyum parçalar ve mavi-siyah kadife döşemeli yarış koltukları kabinin retro atmosferini tamamlıyor.

Renault 8 Gordini elektrikli olarak geri döndü! 266 beygir gücünde ama satılmayacak

ELEKTRİK MOTORU ARKA TEKERLEKLERİ ÇALIŞTIRIYOR

Renault 8 Gordini Concept, arka aksı hareket ettiren tek bir elektrik motoruna sahip. Motorun gücü 198 kW, yani 266 HP olarak açıklanıyor. Renault batarya kapasitesi, menzil, şarj gücü, ağırlık ve hızlanma değerlerini paylaşmadı. Motorun gövdenin hangi bölümüne yerleştirildiği de henüz açıklanmış değil.

1964 yılında tanıtılan ilk Renault 8 Gordini de arka tekerleklerden çekişliydi ancak gücünü arkaya yerleştirilen 1.1 litrelik dört silindirli benzinli motordan alıyordu. İlk versiyon yaklaşık 95 HP güç üretiyordu.

Renault 8 Gordini elektrikli olarak geri döndü! 266 beygir gücünde ama satılmayacak

SERİ ÜRETİME GEÇMEYECEK

Renault, konseptin gelecekte satışa sunulacak bir spor otomobilin doğrudan habercisi olmadığını doğruladı. Renault 8 Gordini Concept yalnızca bir adet üretilecek ve markanın tarihi modellerini yeniden yorumladığı özel projeler arasındaki yerini alacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala