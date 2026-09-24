Renault’nun üçüncü nesil Captur’u 2027’nin sonlarına doğru tanıtması bekleniyor. CMF-B platformunu koruyacağı öne sürülen yeni SUV, daha iddialı tasarımı, çift ekranlı kokpiti ve 160 HP’lik hibrit motoruyla gelecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Renault, Avrupa’nın en çok tercih edilen küçük SUV modellerinden Captur’u yeni nesline hazırlıyor. İlk kez 2019 yılında yollara çıkan ve 2024’te kapsamlı bir makyajdan geçirilen ikinci nesil Captur’un yerini, 2027’nin sonlarına doğru tamamen yenilenen üçüncü neslin alması bekleniyor.

Fransız üretici henüz yeni otomobil hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Fransız basınından L’Argus tarafından paylaşılan render görselleri ve bilgiler, Captur’un geçirebileceği değişimi gözler önüne seriyor.

MEVCUT PLATFORM GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDECEK

Yeni Captur’un, altıncı nesil Renault Clio’da da kullanılan CMF-B platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerinde yükselmesi bekleniyor. Renault’nun tamamen yeni bir altyapıya geçmek yerine mevcut platformu güvenlik, elektronik sistemler ve hibrit motorlarla uyumluluk bakımından geliştireceği belirtiliyor.

Yeni nesil Renault Captur böyle mi görünecek? Tasarımı tamamen değişebilir

Yeni nesil Captur’un motor seçeneklerini büyük ölçüde Clio’dan devralacağı tahmin ediliyor. Ürün gamının en önemli seçeneğinin 1.8 litrelik benzinli motoru elektrik desteğiyle birleştiren E-Tech full hybrid sistem olması bekleniyor.

Giriş seviyesine yakın seçenekler arasında 120 HP gücündeki 1.2 Eco-G motor da bulunabilir. Benzin ve LPG ile çalışabilen bu motor, özellikle yakıt maliyetinin önemli olduğu pazarlarda Captur’un daha ulaşılabilir seçeneği olacak.

Ailenin başlangıcında yalnızca benzinle çalışan 115 HP’lik 1.2 TCe motorun sunulma ihtimali de bulunuyor.

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Üçüncü nesil Captur’un teknik altyapısındaki değişim sınırlı kalabilir ancak tasarım tarafında çok daha radikal bir dönüşüm bekleniyor.

Arka bölümde güçlü gövde kıvrımlarının ve dışarı doğru uzanan belirgin stop lambalarının kullanılması gündemde. Böylece mevcut modelin nispeten sade arka tasarımının yerini daha geniş ve sportif görünen bir yapı alabilir.

Ön tasarımın ise yeni Clio’dan farklılaşacağı belirtiliyor. Renault’nun R-Space Lab konseptinde sergilediği yatay gündüz farları, cam yüzeyin altında konumlandırılan ana aydınlatmalar ve kaput ile tamponu birbirinden ayıran ince açıklık Captur’a uyarlanabilir.

L’Argus’un hazırlattığı çizimlerde daha yumuşak hatlı bir ön yüz görülse de seri üretim otomobilin nihai tasarımı henüz bilinmiyor.

Yeni nesil Renault Captur böyle mi görünecek? Tasarımı tamamen değişebilir

ELEKTRİKLİ CAPTUR PLANLANMIYOR

Renault’nun üçüncü nesil Captur için tamamen elektrikli bir versiyon geliştirmediği belirtiliyor. Markanın B-SUV sınıfındaki elektrikli model görevini Renault 4 E-Tech üstlenecek.

Captur ise benzinli, LPG’li ve özellikle tam hibrit motor seçeneklerine odaklanacak. Böylece Renault 4 E-Tech ile Captur’un aynı müşteriye hitap eden iki doğrudan rakip hâline gelmesi önlenecek.

TANITIMIN 2027 SONUNDA YAPILMASI BEKLENİYOR

Üçüncü nesil Renault Captur’un 2027’nin sonlarına doğru tanıtılacağı öne sürülüyor. Bu takvim doğrulanırsa Avrupa satışlarının 2028’in ilk aylarında başlaması olası görünüyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala