Nissan’ın, Avrupa ve Türkiye’de X-Trail adıyla, ABD’de Rogue adıyla tanınan SUV’u tamamen yeniledi. Üçüncü nesil e-Power sistemiyle gelen model, tekerleklerini yalnızca elektrik motorlarıyla döndürüyor ve standart dört tekerlekten çekiş sunuyor.

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Nissan, yeni nesil X-Trail tasarımını, teknik özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı. Kuzey Amerika pazarında Rogue adıyla satılan model, dünyanın farklı bölgelerinde sunulan X-Trail ailesinin yeni dönemde izleyeceği tasarım ve teknoloji yaklaşımını da gösteriyor.

Yeni SUV’un en önemli yeniliği üçüncü nesil e-Power sistemi. Geleneksel hibritlerden farklı çalışan bu yapıda benzinli motor ile tekerlekler arasında mekanik bağlantı bulunmuyor. Otomobili her koşulda elektrik motorları hareket ettirirken benzinli motor yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor.

Motor bölümünde 1.5 litrelik turbo beslemeli üç silindirli benzinli ünite yer alıyor. 150 beygir güç ve 232 Nm tork üreten bu motorun görevi tekerlekleri çevirmek değil, 1,67 kWh kapasiteli lityum iyon bataryayı ve elektrik motorlarını beslemek.

Yeni Nissan X-Trail tanıtıldı: 225 HP’lik üçüncü nesil e-Power

Ön ve arka aksta bulunan iki elektrik motoru desteğiyle toplamda 225 HP güce ulaşıyor.

İki elektrik motorunun standart olarak sunulması, bütün versiyonların dört tekerlekten çekişli olmasını sağlıyor. Geleneksel bir şanzımanın bulunmaması da hızlanma sırasında vites geçişlerinin tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor.

Üçüncü nesil e-Power sistemi, elektrikli otomobillerdeki kesintisiz hızlanma hissini şarj zorunluluğu olmadan sunmayı amaçlıyor. Bataryadaki enerji yeterli olduğunda benzinli motor tamamen durabiliyor. Enerji seviyesi düştüğünde veya daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda motor yeniden devreye girerek elektrik üretiyor.

Yeni Nissan X-Trail tanıtıldı: 225 HP’lik üçüncü nesil e-Power

ORTALAMA TÜKETİM 6,2 LİTRE OLARAK AÇIKLANDI

Nissan’ın henüz kesinleşmeyen fabrika verilerine göre model, şehir içinde 100 kilometrede yaklaşık 5,9 litre, otoyolda 6,5 litre ve karma kullanımda 6,2 litre benzin tüketecek. Yaklaşık 811 kilometrelik toplam menzil öngörülüyor.

TEK PEDALLI SÜRÜŞ VE DAHA YUMUŞAK DURUŞ

X-Trail’de elektrikli otomobillerden tanınan e-Pedal sistemi bulunuyor. Sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde rejeneratif frenleme devreye giriyor ve araç yavaşlarken bataryaya enerji aktarılıyor.

Yeni Nissan X-Trail tanıtıldı: 225 HP’lik üçüncü nesil e-Power

KABİNDE ÇİFT EKRANLI YENİ DÜZEN

Beş kişilik iç mekan tamamen yeniden tasarlandı. Başlangıç seviyesinde 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve aynı büyüklükte multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Üst donanımlarda her biri 14,3 inç büyüklüğünde iki ekran kullanılabiliyor.

Google tabanlı multimedya sisteminde Google Haritalar, Play Store ve Gemini desteği bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da sunulan özellikler arasında.

Nissan ayrıca manyetik sabitleme ve soğutma fanına sahip 15 watt gücündeki Qi2 kablosuz şarj ünitesini standart donanıma ekledi. Platinum versiyonunda iki kablosuz şarj bölümü ve 10 hoparlörlü Bose ses sistemi bulunuyor.

Yeni Nissan X-Trail tanıtıldı: 225 HP’lik üçüncü nesil e-Power

Arka kapıların yaklaşık 90 derece açılabilmesi, çocuk koltuğu yerleştirilmesini ve arka koltuklara erişimi kolaylaştırıyor. Yenilenen ProPilot Assist ise daha geniş görüş alanına sahip kamera, yeni radar ve güncellenen yazılım sayesinde şerit takibini geliştirecek. Sistem uygun koşullarda otomatik şerit değiştirebilecek ve bölünmüş yollardaki düşük hızlı trafikte kısa süreli eller serbest sürüşe izin verecek.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

2027 Nissan X-Trail ABD’de açıklanan vergisiz ve teslimat masrafsız başlangıç fiyatı 35 bin 490 dolar.

İlk olarak 41 bin 490 dolarlık SR Technology versiyonu, 2026’nın sonbahar aylarında sınırlı sayıda satışa sunulacak. Daha uygun SV, standart SR ve en üstteki Platinum seçenekleri 2027’nin başında ürün gamına katılacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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