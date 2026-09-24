Süper Lig'de Onana farkı: Ederson, Nübel ve Uğurcan'ı geride bıraktı

Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Süper Lig'in ilk 6 haftasında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Onana, yüzde 81.5 kurtarış oranıyla Ederson, Alexander Nübel ve Uğurcan Çakır'ı geride bırakmayı başardı.

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Andre Onana, bordo-mavili formayla bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı. Tüm karşılaşmalarda 90 dakika görev yapan Kamerunlu kaleci, yüzde 81.5'lik kurtarış oranı ile "4 büyükler" arasındaki kaleci performanslarında ilk sırada yer aldı.

Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında Trabzonspor'un kalesini koruyan deneyimli file bekçisi, 2 maçta kalesini gole kapattı.

Andre Onana

GALATASARAY'A GEÇİT YOK

Onana, Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a karşı elde ettiği 4-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı. Kamerunlu kaleci, bu karşılaşmayla birlikte hem takımının savunmadaki direncine katkı sağladı hem de 4 büyükler'in kalecileri arasındaki kurtarış yüzdesi sıralamasında zirvedeki yerini güçlendirdi.

EDERSON YAKIN TAKİPTE

Onana'nın ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson geldi. Ligde 5 karşılaşmada görev yapan Ederson, yüzde 80 kurtarış oranına ulaştı.

Ederson

Beşiktaş kalecisi Alxander Nübel yüzde 58'de kalırken, Galatasaray'da milli eldiven Uğurcan Çakır ise yüzde 50 kurtarış oranıyla son sırada yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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