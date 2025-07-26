Başakşehir'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti

Başakşehir'de bulunan madeni eşya fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de dün saat 23.30 sıralarında alevler yükseldi. Edinilen bilgiye göre; Kayabaşı Mahallesinde bulunan madeni eşya fabrikasının 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, fabrikanın 3'üncü katına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın madeni eşya fabrikasının bitişiğinde yer alan diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın 2'nci ve 3'üncü katında hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın alanından ayrılırken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.