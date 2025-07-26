Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başakşehir'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti

Başakşehir'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti
Yangın, Fabrika, Başakşehir, İstanbul, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de bulunan madeni eşya fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de dün saat 23.30 sıralarında alevler yükseldi. Edinilen bilgiye göre; Kayabaşı Mahallesinde bulunan madeni eşya fabrikasının 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, fabrikanın 3'üncü katına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın madeni eşya fabrikasının bitişiğinde yer alan diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Başakşehir'de korkutan fabrika yangını! Ekipler müdahale etti - 1. Resim

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın 2'nci ve 3'üncü katında hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın alanından ayrılırken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşte Afrika sıcaklarının merkezi! İklim krizinin etkileri sınır tanımıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEM'deki kazada feci son! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı... Ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti - 3. SayfaAğır yaralanan hostes hayatını kaybetti2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül oldu - 3. Sayfa2 saatte 8 ayrı noktada alevler yükseldi! Yangınlara karşı zamanla yarıştılar, her şey kül olduAlevler kapılarına dayandı, eşyalarını alıp köyü terk ettiler - 3. SayfaAlevler kapılarına dayandı, köylerini terk ettilerAcı kader… Kanseri yendi ama kazada can verdi - 3. SayfaAcı kader… Kanseri yendi ama kazada can verdiAyşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis gözaltına alındı - 3. SayfaAyşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! 4 polis...İzmir bu cinayeti konuşuyor! 73 yaşında 'limon ağacı' yüzünden katil oldu: O detay şoke etti - 3. Sayfa73 yaşında 'limon ağacı' yüzünden katil oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...