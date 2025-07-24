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Marmara Denizi'nde korkutan manzara! O fabrika hakkında inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Deniz Kirliliği, Atık, Fabrika, Yalova, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yağmur suyu kanalından Marmara Denizi'ne atık yağ olduğu tahmin edilen malzemeyi döktüğü ileri sürülen fabrika hakkında inceleme başlatıldı. Öte yandan kirlilik yaşanan deniz sahasında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi Dantel Sitesi önünde dün deniz kirliği tespit edildi.

Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı çalışmada, atık yağ olduğu tahmin edilen malzemenin geldiği bölgede inceleme yapıldı.

Beno Plasts adlı işletmenin atık yağ alanındaki yağlarla benzerlik gösteren maddeyle ilgili numuneler alındı. Öte yandan kirlilik yaşanan deniz sahasında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Marmara Denizi'nde korkutan manzara! O fabrika hakkında inceleme başlatıldı - 1. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"23 Temmuz 2025 tarihinde ilimiz, Çiftlikköy ilçesi, Taşköprü beldesinde bulunan Dantel Sitesinin önünde deniz alanında meydana gelen kirlilik ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine, İl Müdürlüğümüz Çevre Denetim Görevlisi personeller tarafından yerinde denetim ve inceleme yapılmıştır.

Yapılan denetimde, bölgede bulunan yağmur suyu kanalından denize atık yağ olduğu tahmin edilen malzemenin geldiği ve deniz yüzeyinde yayılı kirliliğe neden olduğu görülmüştür. Kirliliğin kaynağını tespit etmek amacıyla bahse konu yağmur kanalının bulunduğu güzergahta yer alan işletmelerde denetim yapılmış olup, Beno Plasts isimli işletmenin atık yağ alanındaki yağ ile kirliliğe neden olan malzeme arasında görüntü itibariyle benzerlik olduğu görülmesi üzerinde akredite laboratuvar çağrılarak Parmak İzi Eşleştirme numunesi alınmış ve analiz İçin TÜBİTAK-MAM’a gönderilmiştir.

Ayrıca, Tehlikelilik analizi içinde paralel numune alınmıştır. Kirliliğin temizlenmesi için Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Acil Müdahale firması ile irtibata geçilerek sahaya müdahalesi sağlanmıştır. Kirliliğin bulunduğu alan bariyer ile çevrilerek, yağ emici ped ve sosis kullanılarak saha temizliği yapılmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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