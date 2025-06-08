İsrail'den Madleen'e yeni tehdit! "Karasularımıza girmeden durdurulacak”

Gazze’ye doğru yol alan ve içinde çok sayıda aktivist ile bir diplomatın bulunduğu Madleen Gemisi, İsrail’in hedefinde. İsrail ordusunun, yardım filosunu kara sularına girmeden önce durdurmaya hazırlandığı yinelendi.

İsrail Hayom gazetesine konuşan üst düzey güvenlik kaynakları, gemide bir diplomatın bulunması nedeniyle bugüne kadar müdahale edilemediğini itiraf etti. “12 kişi arasında bir diplomatik temsilci yer aldığı için şimdiye dek beklemek zorunda kaldık” diyen yetkililer, operasyonun an meselesi olduğunu açıkladı.

İsrail'in tehditlerine rağmen Akdeniz’de yoluna devam eden Madleen Gemisi, sembolik yardımlarla birlikte Gazze’ye yönelik ablukanın kırılması için uluslararası bir çağrı niteliği taşımakta.

12 kişilik ekipte Türk aktivist Şuayb Ordu, Filistin kökenli Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan gibi isimler yer almakta.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN "MADLEEN" GEMİSİNE DESTEK YAĞIYOR!

“Madleen” gemisine dünya çapında destek büyüyor. Filistin kökenli model Gigi Hadid’in ardından kardeşi Bella Hadid de gemiye destek verdiğini açıkladı.

BELLA HADİD DE SESSİZ KALMADI

Bella Hadid, Gigi Hadid’in sosyal medya paylaşımının ardından bir açıklamada bulunarak “Madleen mürettebatının cesaretini selamlıyorum” dedi.

MACKLEMORE KONSERİNDE MÜRETTEBATIN İSMİNİ TEK TEK OKUDU

Ünlü Amerikalı rapçi Macklemore, geçtiğimiz akşam verdiği konserde büyük alkış toplayan bir hareket yaptı. Sahnedeyken Madleen gemisinde bulunan aktivistlerin ismini tek tek okuyarak her birine selam gönderdi.

"Bu cesur insanlar dünyaya insanlık dersi veriyor" sözleriyle mürettebata destek verdiği an, sosyal medyada hızla yayıldı.

LİAM CUNNİNGHAM'DAN 3 GÜNLÜK DESTEK ZİYARETİ

Game of Thrones dizisinde Ser Davos karakteriyle tanınan İrlandalı oyuncu Liam Cunningham da Madleen gemisini ziyaret eden isimler arasında yer aldı. 3 gün boyunca mürettebatla vakit geçiren Cunningham, sosyal medyada dolaşan "Gazze’ye gitti" iddialarının doğru olmadığını belirtti. Ancak oyuncunun gemideki ekibe ve insani misyona açık destek verdiği teyit edildi.