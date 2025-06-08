Ferdi Zeyrek'in yaralandığı kazada yeni detay! Olanlar ihmal mi, yoksa kaza mı?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına neden olan olayla ilgili şoke eden yeni bir detay ortaya çıktı. O detayı da kapsayan raporun, başsavcılığa önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü evinin havuzuna bağlı motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

20'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da titizlikle devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekiplerinden sağlık ekiplerine kadar komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Yaşanan kazanın henüz çok yeni olması nedeniyle aile bireylerinden eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenilirken, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

İLK TESPİTLERE GÖRE...

Edinilen bilgiye göre, savcılık gözetiminde polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler tamamlanırken makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri odalarına bağlı bilirkişi heyeti de çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda ilk tespitlere göre elektrik tesisatının havuza çok yakın kurulduğu belirlenirken olayda bir ihmalin bulunup bulunmadığıyla ilgili raporların Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.