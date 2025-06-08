Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ferdi Zeyrek'in yaralandığı kazada yeni detay! Olanlar ihmal mi, yoksa kaza mı?

Ferdi Zeyrek'in yaralandığı kazada yeni detay! Olanlar ihmal mi, yoksa kaza mı?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ferdi Zeyrek&#039;in yaralandığı kazada yeni detay! Olanlar ihmal mi, yoksa kaza mı?
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına neden olan olayla ilgili şoke eden yeni bir detay ortaya çıktı. O detayı da kapsayan raporun, başsavcılığa önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü evinin havuzuna bağlı motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Ferdi Zeyrek'in yaralandığı kazada yeni detay! Olanlar ihmal mi, yoksa kaza mı? - 1. Resim

20'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da titizlikle devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekiplerinden sağlık ekiplerine kadar komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Yaşanan kazanın henüz çok yeni olması nedeniyle aile bireylerinden eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenilirken, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

Ferdi Zeyrek'in yaralandığı kazada yeni detay! Olanlar ihmal mi, yoksa kaza mı? - 2. Resim

İLK TESPİTLERE GÖRE...

Edinilen bilgiye göre, savcılık gözetiminde polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler tamamlanırken makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri odalarına bağlı bilirkişi heyeti de çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda ilk tespitlere göre elektrik tesisatının havuza çok yakın kurulduğu belirlenirken olayda bir ihmalin bulunup bulunmadığıyla ilgili raporların Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denize girmek sezon sonuna kadar yasaklandı! Boğulmalar artınca kökten çözüm geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çektiği selfie hayatını kurtardı! Fotoğrafta gördükleri karşısında şoke oldu: Tam 20-25 tane… - GündemFotoğrafta öyle bir şey gördü ki: Tam 20-25 tane…Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü - GündemErdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştüDevlet Bahçeli'den Özgür Özel'e 'geçmiş olsun' telefonu - GündemBahçeli'den Özel'e 'geçmiş olsun' telefonuBakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! "3 savcı görevlendirildi, 2 kişi şüpheli" - GündemBakan Tunç'tan kritik Ferdi Zeyrek açıklaması!Yollarda müzikal yolculuk sürüyor! Türk Marşı'ndan sonra sıra Mehter Marşı'nda - GündemSırada bakın hangi marş var!Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama var - Gündemİşte Başkan Zeyrek'in son sağlık durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...