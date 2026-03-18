İzmir’de otobanda makas atarak ilerleyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kimliği tespit edilen sürücüye 90 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir aracın otobanda makas atarak ilerlediği anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu, ekipler harekete geçti. İzmir'de olduğu öğrenilen olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, tehlikeli şekilde seyreden aracın plakası belirlendi. Ekipler, aracın İzmir Çevreyolu Işıkkent rampalarından Buca istikametine seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü öğrenirken, aracı kullanan sürücünün de E.T. (23) olduğu tespit edildi.

Makasın bedeli ağır oldu! 90 bin TL ceza, 60 gün men

Yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G (makas atmak) maddesi uyarınca 90 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü E.T. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Şahıs, gerekli işlemler için Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

