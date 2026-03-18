Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Ailesi ile iftarda, öğretmenlere şiddet uygulayanları uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir. Şiddete toleransımız yoktur.” dedi. Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 111. yılına ilişkin de " Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, mücadele azmidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi ve Beştepe Millet Kongre Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Konuşmamın hemen başında salondaki siz kardeşlerimle birlikte 81 vilayetimizin her birinde aşkla görev yapan eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"

Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında tüm şehitlerimizi şükranla rahmetle yad ediyorum. Anadolu her ailesinde, her ocağında şehit veren mübarek vatan toprağıdır. Dikkat edin Anadolu, burası çok anlamlı. Cennet vatanımızın her karış toprağı Conk Bayırı, Gelibolu ve Çanakkale'dir. Ve dost düşman iyi bilir ki; Çanakkale geçilmez. Çanakkale'de Anadolu'nun her ili ve ilçesi vardır. Çanakkale'de Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika vardır.

"ÇANAKKALE MÜCADELE AZMİMİZDİR"

Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir. Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, mücadele azmidir.

Çanakkale, o mübarek neslin bize bıraktığı bir mirastır. Çanakkale dünya durdukça Türk milletinin varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Çanakkale zaferler silsilesinin altın halkasıdır. Son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız.

"ÖĞRETMENE ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOKTUR"

Türkiye muasır medeniyet seviyesine çıkaracak kaldıraç eğitim sistemidir. Eğitimde tarihi reformlar yaptık, son 23 yılda ciddi mesafeler aldık.

Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır.

Şunu herkes bilmeli ve anlamalıdır; öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir.

Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz.

