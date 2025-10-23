İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede tek o kurtuldu

İstanbul'da yapımı süren lüks bir turizm projesinde onlarca ağacın kesilmesinin ardından tarihi özelliğe haiz tek ağaç, 28 tane beton fore kazıklarla oluşturulan 100 metrekarelik alanda korunuyor. Beton blokların arasında sütün gibi oluşturulmuş toprak alanda tek kalan yaşlı ağaç, adeta doğanın betona karşı verdiği mücadeleyi simgeliyor.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki 'fore kazıklarla' çevrili ağaç, beton yığınlarının ortasında adeta dimdik duran sessiz bir tanık niteliğinde. İnşaat sahasının ortasında onlarca metre yükseklikte tek başına kalan ağacın bakımının nasıl yapılacağı da tartışma konusu olurken, yapraklarının kuru kalması dikkat çeken tarihi ağacın bakımı hakkında kimse bilgi sahibi değil.

Bölgedeki ağaçların kesilmesinin tek tanığı olarak nitelendirilen yaşlı ağaç dron ile havadan da görüntülendi. Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın bakımının yapılmaması ise tartışma konusu oldu.

"ANIT AĞAÇLARIN KESİLMESİ VE BAŞKA BİR YERE TAŞINMASI YASAK"

Yapımı süren projelerde şantiyenin ortasında tek kalan ağacın "anıt ağaç" statüsünde olup olmadığı ise merak ediliyor. Anıt ağaçlar, yaşları, türleri, boyutları ya da tarihi değerleri nedeniyle koruma altına alınan doğal varlıklar olarak kabul ediliyor. Bu ağaçlar, yalnızca bulundukları bölgenin ekolojik dengesine değil, kültürel mirasına da katkı sağlıyor. Anıt ağaçların kesilmesi ve başka bir yere taşınması kesin olarak yasak. Söz konusu ağaç, bugün lüks projelerin yükseldiği İstanbul'un denizcilik tarihine yön veren eski tersane bölgesinde yer alıyor. Yıllar boyunca İstanbul'un denizcilik tarihinin kalbi olan, kentin sanayi hafızasında özel bir yere sahip eski tersane bölgesi, uzun yıllar boyunca gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet verdi. Ancak son yıllarda bölge, lüks otellerin, alışveriş alanlarının ve ofislerin yükseldiği dev projelerle birlikte hızla dönüşüme uğradı.