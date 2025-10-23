Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede tek o kurtuldu

İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede tek o kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede tek o kurtuldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Haliç kıyısında yükselen lüks projede sadece bir ağaç kurtulabildi. Eski ve yeni uydu görüntüleri incelendiğinde onlarca ağacın kesildiği alanda sadece tek bir ağacın beton fore kazıklar üzerinde kurumuş halde durduğu görüldü.

İstanbul'da yapımı süren lüks bir turizm projesinde onlarca ağacın kesilmesinin ardından tarihi özelliğe haiz tek ağaç, 28 tane beton fore kazıklarla oluşturulan 100 metrekarelik alanda korunuyor. Beton blokların arasında sütün gibi oluşturulmuş toprak alanda tek kalan yaşlı ağaç, adeta doğanın betona karşı verdiği mücadeleyi simgeliyor.

İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede ağaç katliamından tek o kurtuldu - 1. Resim

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki 'fore kazıklarla' çevrili ağaç, beton yığınlarının ortasında adeta dimdik duran sessiz bir tanık niteliğinde. İnşaat sahasının ortasında onlarca metre yükseklikte tek başına kalan ağacın bakımının nasıl yapılacağı da tartışma konusu olurken, yapraklarının kuru kalması dikkat çeken tarihi ağacın bakımı hakkında kimse bilgi sahibi değil.

İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede ağaç katliamından tek o kurtuldu - 2. Resim

Bölgedeki ağaçların kesilmesinin tek tanığı olarak nitelendirilen yaşlı ağaç dron ile havadan da görüntülendi. Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın bakımının yapılmaması ise tartışma konusu oldu.

İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede ağaç katliamından tek o kurtuldu - 3. Resim

"ANIT AĞAÇLARIN KESİLMESİ VE BAŞKA BİR YERE TAŞINMASI YASAK"

Yapımı süren projelerde şantiyenin ortasında tek kalan ağacın "anıt ağaç" statüsünde olup olmadığı ise merak ediliyor. Anıt ağaçlar, yaşları, türleri, boyutları ya da tarihi değerleri nedeniyle koruma altına alınan doğal varlıklar olarak kabul ediliyor. Bu ağaçlar, yalnızca bulundukları bölgenin ekolojik dengesine değil, kültürel mirasına da katkı sağlıyor. Anıt ağaçların kesilmesi ve başka bir yere taşınması kesin olarak yasak. Söz konusu ağaç, bugün lüks projelerin yükseldiği İstanbul'un denizcilik tarihine yön veren eski tersane bölgesinde yer alıyor. Yıllar boyunca İstanbul'un denizcilik tarihinin kalbi olan, kentin sanayi hafızasında özel bir yere sahip eski tersane bölgesi, uzun yıllar boyunca gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet verdi. Ancak son yıllarda bölge, lüks otellerin, alışveriş alanlarının ve ofislerin yükseldiği dev projelerle birlikte hızla dönüşüme uğradı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları araştırılıyorAvrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Gören mezar sanıyor, gerçek ise bambaşka - YaşamGören mezar sanıyor, gerçek ise bambaşkaSadece Sivas'a özgü: Yurt dışından bile talep yağıyor, değeri yarım milyondan fazla! - YaşamTanesinin değeri yarım milyondan fazla!Artvin'nin Ardanuç ilçesinde 3 ton altın için günlerdir kazı yapıyorlar! Sonuç hüsranla bitti - Yaşam3 ton altın için 3 gün arama!Grip diye gitti, acı gerçekle 6 sene mücadele etti! Onu kurtaran ise kayınvalidesi oldu - YaşamGrip diye gitti, acı gerçekle 6 sene mücadele etti! Onu kurtaran ise kayınvalidesi olduGökçeada'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı - YaşamEv ve iş yerleri sular altında kaldıÇanakkale ve Muğla'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı - YaşamEv ve iş yerleri sular altında kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...