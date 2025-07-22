İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları

İstanbul’da termometrelerin en yüksek sıcaklıkları göstermeye başladığı şu günlerde, deniz özlemi de giderek artıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte metropollerde yaşayan birçok vatandaş yazlık beldelere akın ederken, İstanbul’da kalanlar günübirlik deniz tatili için rotalar aramaya başladı. Sıcakların ülkeyi kavurduğu şu günlerde, sizler için bir liste hazırladık. İşte İstanbul'da günübirlik gidilebilecek deniz tatili rotaları...

Temmuz ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklıkları ülkeyi kavurmaya devam ediyor. İstanbul’da kalan veya İstanbul yakınlarında yaşayan vatandaşlar ise günübirlik deniz tatil rotaları arayışında…

Sıcak yaz günlerinde İstanbul halkının denize girmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için temiz birçok plaj bulunuyor.

İSTANBUL’DA GÜNÜBİRLİK DENİZE GİRİLECEK YERLER

Kilyos Plajı

Kilyos’un merkezinde bulunan Kilyos Halk Plajı, İstanbul’da en çok tercih edilen plajlardan biridir. Uzun kumsalı boyunca bulunan tesislerde her türlü ihtiyacınızı karşılayabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Florya Menekşe Plajı

620 metrelik sahil şeridine sahip olan Menekşe Plajı, Küçükçekmece Gölü’nün yakınlarında yer alıyor. İstanbul’daki en çok tercih edilen plajlar arasında yer alan Menekşe Plajı, 200 adet şemsiye ve şezlongla günübirlikçi misafirlerine hizmet veriyor.

Florya Güneş Plajı

Menekşe Plajı’na kıyasla daha büyük bir alana yayılan Güneş Plajı’nda 1500 adet şemsiye ve şezlong bulunuyor. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz imkanlar sunan bu plajda 42 adet WC, 234 soyunma kabini ve 48 adet duş hizmet veriyor. Bununla birlikte iki adet cankurtaran kulesinin bulunması, ailenizle birlikte güvenli bir yüzme alanı sunuyor.

Poyrazköy Plajı

İstanbul’un en özel noktalarından biri olarak karşımıza çıkan Poyrazköy Plajı, İstanbul’un hemen çıkışında, Beykoz sınırları içinde yer alıyor. Etrafı ormanla çevrili olan bu plaj, deniz keyfinizi eşsiz bir deneyime çeviriyor.

Şile Plajları

Ege ve Akdeniz’i aratmayacak Şile plajları, günübirlik misafirler için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Uzun sahillerinde, sessiz ve sakin vakit geçirmek isteyenler için oldukça ideal.

Ağlayan Kaya Beach

Kumbaba Plajı

Golden Beach

Ayazma Plajı (Şile Halk Plajı)

Fusha Beach.

Aqua Beach Club

Akçekese Plajı

Sofular Plajı

Uzunkum Plajı

Kabakoz Köyü Plajı

Şile Ala Kadınlar Plajı

Karacaköy Plajı

Palm Beach Şile

Yeşilköy Çiroz Plajı

İki bölümden oluşan bu plaj, toplam 600 metreliktir. 500 adet şezlong ve şemsiye bulunan plajda, zaman zaman müzik yayını da yapılmaktadır.

Büyükada Plajları

Ünlü koylarıyla Ege ve Akdeniz’i aratmayan Büyükada, son günlerde günübirlikçilerin uğrak noktası haline geldi. Tarihi yapısı ve eşsiz lezzetleriyle de ön plana çıkan Büyükada’da keyifli bir gün veya haftasonu geçirebilirsiniz. En çok tercih edilen Büyükada plajları ise şu şekilde:

Eskibağ Plajı

Halik Koyu Plajı

Prenses Koyu Plajı

Aya Nikola Plajı

Viranbağ Plajı

Çamakya Koyu

Nizam Plajı

Yörükali Plajı

Nakibey Plajı

Beltur Büyükada

Sedef Adası

Heybeliada Plajları

Prens Adaları’nın en güzel adalarından olan Heybeliada, her sene birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Gezilecek yerleri, doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile ön plana çıkan Heybeliada, berrak suyuyla da ziyaretçileri büyülüyor. Bu plajlar şu şekildedir:

Değirmenburnu Plajı

Çam Limanı Koyu Plajı

Alman Koyu Plajı

Akvaryum Plajı

Ada Beach Club

Asaf Aile Plajı

Burgazada Halk Plajı

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Burgazada, temiz ve berrak deniziyle de ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Burgazada’nın en popüler plajları arasında yer alan Burgazada Halk Plajı’na girişlerde ziyaretçilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Şezlong ve şemsiye kiralamak isteyen ziyaretçiler ise plaj içerisinde yer alan işletmeden bilgi alabilmektedir.