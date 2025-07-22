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İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da termometrelerin en yüksek sıcaklıkları göstermeye başladığı şu günlerde, deniz özlemi de giderek artıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte metropollerde yaşayan birçok vatandaş yazlık beldelere akın ederken, İstanbul’da kalanlar günübirlik deniz tatili için rotalar aramaya başladı. Sıcakların ülkeyi kavurduğu şu günlerde, sizler için bir liste hazırladık. İşte İstanbul'da günübirlik gidilebilecek deniz tatili rotaları...

Temmuz ayının sonlarına yaklaşırken hava sıcaklıkları ülkeyi kavurmaya devam ediyor. İstanbul’da kalan veya İstanbul yakınlarında yaşayan vatandaşlar ise günübirlik deniz tatil rotaları arayışında…

Sıcak yaz günlerinde İstanbul halkının denize girmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için temiz birçok plaj bulunuyor.

İSTANBUL’DA GÜNÜBİRLİK DENİZE GİRİLECEK YERLER

  1.  Kilyos Plajı

Kilyos’un merkezinde bulunan Kilyos Halk Plajı, İstanbul’da en çok tercih edilen plajlardan biridir. Uzun kumsalı boyunca bulunan tesislerde her türlü ihtiyacınızı karşılayabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 1. Resim

  1. Florya Menekşe Plajı

620 metrelik sahil şeridine sahip olan Menekşe Plajı, Küçükçekmece Gölü’nün yakınlarında yer alıyor. İstanbul’daki en çok tercih edilen plajlar arasında yer alan Menekşe Plajı, 200 adet şemsiye ve şezlongla günübirlikçi misafirlerine hizmet veriyor.

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 2. Resim

  1. Florya Güneş Plajı

Menekşe Plajı’na kıyasla daha büyük bir alana yayılan Güneş Plajı’nda  1500 adet şemsiye ve şezlong bulunuyor. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz imkanlar sunan bu plajda 42 adet WC, 234 soyunma kabini ve 48 adet duş hizmet veriyor. Bununla birlikte iki adet cankurtaran kulesinin bulunması, ailenizle birlikte güvenli bir yüzme alanı sunuyor.

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 3. Resim

  1. Poyrazköy Plajı

İstanbul’un en özel noktalarından biri olarak karşımıza çıkan Poyrazköy Plajı, İstanbul’un hemen çıkışında, Beykoz sınırları içinde yer alıyor. Etrafı ormanla çevrili olan bu plaj, deniz keyfinizi eşsiz bir deneyime çeviriyor.

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 4. Resim

  1. Şile Plajları

Ege ve Akdeniz’i aratmayacak Şile plajları, günübirlik misafirler için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Uzun sahillerinde, sessiz ve sakin vakit geçirmek isteyenler için oldukça ideal.

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 5. Resim

  • Ağlayan Kaya Beach
  • Kumbaba Plajı
  • Golden Beach
  • Ayazma Plajı (Şile Halk Plajı)
  • Fusha Beach.
  • Aqua Beach Club
  • Akçekese Plajı
  • Sofular Plajı
  • Uzunkum Plajı
  • Kabakoz Köyü Plajı
  • Şile Ala Kadınlar Plajı
  • Karacaköy Plajı
  • Palm Beach Şile
  1. Yeşilköy Çiroz Plajı

İki bölümden oluşan bu plaj, toplam 600 metreliktir. 500 adet şezlong ve şemsiye bulunan plajda, zaman zaman müzik yayını da yapılmaktadır.

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 6. Resim

  1. Büyükada Plajları

Ünlü koylarıyla Ege ve Akdeniz’i aratmayan Büyükada, son günlerde günübirlikçilerin uğrak noktası haline geldi. Tarihi yapısı ve eşsiz lezzetleriyle de ön plana çıkan Büyükada’da keyifli bir gün veya haftasonu geçirebilirsiniz. En çok tercih edilen Büyükada plajları ise şu şekilde:

  • Eskibağ Plajı
  • Halik Koyu Plajı
  • Prenses Koyu Plajı
  • Aya Nikola Plajı
  • Viranbağ Plajı
  • Çamakya Koyu
  • Nizam Plajı
  • Yörükali Plajı
  • Nakibey Plajı
  • Beltur Büyükada
  • Sedef Adası

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 7. Resim

  1. Heybeliada Plajları

Prens Adaları’nın en güzel adalarından olan Heybeliada, her sene birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Gezilecek yerleri, doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile ön plana çıkan Heybeliada, berrak suyuyla da ziyaretçileri büyülüyor.  Bu plajlar şu şekildedir:

  • Değirmenburnu Plajı
  • Çam Limanı Koyu Plajı
  • Alman Koyu Plajı
  • Akvaryum Plajı
  • Ada Beach Club
  • Asaf Aile Plajı

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 8. Resim

  1. Burgazada Halk Plajı

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Burgazada, temiz ve berrak deniziyle de ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Burgazada’nın en popüler plajları arasında yer alan Burgazada Halk Plajı’na girişlerde ziyaretçilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Şezlong ve şemsiye kiralamak isteyen ziyaretçiler ise plaj içerisinde yer alan işletmeden bilgi alabilmektedir.

İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - 9. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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