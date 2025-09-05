Kanlı ay tutulması ne zaman? Türkiye'den de görülecek, saati belli!

Doğa olayları ile yakından ilgilenenler tam ay tutulmasını bekliyor. Kanlı ay olarak da bilinen bu tüyler ürperten görsel şölen Türkiye'de de izlenecek. Peki Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Kanlı ay tutulmasının Türkiye'de nerelerden seyredileceği de merak ediliyor. Tüm soruların cevapları ve detaylar siz değerli okurlarımız için haberin içeriğinde yer alıyor.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Tam ay tutulması ayın dünyanın gölgesine tamamen girmesi oluşuyor. Bu sırada ay tamamen kızıl bir renge bürünüyor. Onun içinde tam ay tutulması olarak adlandırılan bu olay halk arasında kanlı ay tutulması olarak biliniyor. Kanlı ay tutulmasının hangi gün gerçekleşeceği araştırılıyor. Tam ay tutulması (kanlı ay) 7 Eylül pazar günü saat 18:30 - 19:30 arasında olacak.

KANLI AY TÜRKİYE'DE NEREDEN İZLENİR?

Mart ayındaki ilk tutulma ABD’den izlenmişti. 7 Eylül’deki tutulmanın tam evresi ise Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. Türkiye’nin 4 bir yanından kanlı ay tutulması izlenebilecek. En iyi izleme rotaları ise şehrin ışıklarından uzak olan yerler. Bunlar arasında sahil ve plajlar, yüksek rakımlı yerler, millet bahçeleri ve kırsal alanlar yer alıyor.

BİR DAHAKİ TAM AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

Bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da meydana gelecek. Bu tutulma Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.