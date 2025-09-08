Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşıma dair yaptığı duyuru gündemde geniş yer buldu.

Milyonlarca öğrenci ve veli, "8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı?" sorularını araştırmaya başladı.

8 EYLÜL PAZARTESİ OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulun ilk günü trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşımayı belirli saatlerde ücretsiz yapma kararı aldı. Buna göre, 8 Eylül Pazartesi günü 06.00–16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu taşımada sefer sayıları artırılacak. Ayrıca okul servis araçları, İBB’ye bağlı İSPARK’ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

İSTANBUL'DA İETT, OTOBÜS, METROBÜS, METRO VE MARMARAY BEDAVA MI?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul’daki toplu taşıma hatlarından İETT, otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur bedava hizmet verecek.

Marmaray ise İBB’ye bağlı olmadığı için ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edilmiyor.