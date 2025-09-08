Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı?

8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul&#039;da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı?
İstanbul, Toplu Ulaşım, İBB, İETT, Otobüs, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okullarda ilk ders zili bugün çalacak. Öğrenciler ve veliler yeni eğitim-öğretim yılının başlamasını heyecanla beklerken, "8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı?" soruları da arama motorlarında öne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konuyla ilgili açıklamaları yeniden gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşıma dair yaptığı duyuru gündemde geniş yer buldu.

Milyonlarca öğrenci ve veli, "8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı?" sorularını araştırmaya başladı.

8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı? - 1. Resim

8 EYLÜL PAZARTESİ OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulun ilk günü trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşımayı belirli saatlerde ücretsiz yapma kararı aldı. Buna göre, 8 Eylül Pazartesi günü 06.00–16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu taşımada sefer sayıları artırılacak. Ayrıca okul servis araçları, İBB’ye bağlı İSPARK’ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı? - 2. Resim

İSTANBUL'DA İETT, OTOBÜS, METROBÜS, METRO VE MARMARAY BEDAVA MI?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul’daki toplu taşıma hatlarından İETT, otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur bedava hizmet verecek.

Marmaray ise İBB’ye bağlı olmadığı için ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edilmiyor.

8 Eylül Pazartesi okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde protestoA Milli Takım'dan 41 yıl sonra en kötü rekor: Tam bir hayal kırıklığı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Instagram ve YouTube çöktü mü? 8 Eylül Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok, Facebook erişim sorunu araştırılıyor - HaberlerInstagram ve YouTube çöktü mü? 8 Eylül Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok, Facebook erişim sorunu araştırılıyorŞükrü Sözen kimdir? - HaberlerŞükrü Sözen kimdir?Mert Günok sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye - İspanya maçında forma giymiyor - HaberlerMert Günok sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye - İspanya maçında forma giymiyorTürkiye'yi saran eşsiz görüntüler: Gökyüzü kızıla büründü, Kanlı Ay Tutulması ne zaman sona eriyor? - HaberlerGökyüzü kızıla büründü!Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? ABD mi, Şili mi, Rusya mı, Çin mi? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevap - HaberlerHangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? ABD mi, Şili mi, Rusya mı, Çin mi? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevapFazlı Ateş kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerFazlı Ateş kimdir, ne iş yapıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...