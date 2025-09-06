9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde!
9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül, tarih boyunca Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un ardından Türk ordusu, 9 Eylül günü İzmir’e girerek şehri Yunan işgalinden kurtardı.
9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş yıldönümünde birçok noktada, Kadifekale, Sarıkışla, Karşıyaka ve Hükümet Konağı gibi simgesel yerlerde Türk bayrakları göndere çekilerek kurtuluş günü anılıyor.
9 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül, tarihi önemi yüksek bir gün olarak her yıl anılıyor. Fakat 9 Eylül resmi tatil kapsamına girmiyor.
Yurt genelinde 9 Eylül, Milli Mücadele’nin simgelerinden biri olarak çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kamu ve özel sektör kurumları normal mesai düzeniyle çalışmaya devam ediyor.
SALI GÜNÜ İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
9 Eylül Salı günü okullar tatil değil. 2025 yılı itibarıyla 9 Eylül'de İzmir’deki okullar eğitim öğretime devam edecek. Kurtuluş günü nedeniyle şehir genelinde çeşitli anma programları düzenlenirken, öğrenciler derslerine normal saatlerde başlayacak.
9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU RESMİ TATİL OLARAK KUTLANIYOR MU?
İzmir’in Kurtuluş Günü, şehrin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki rolünü hatırlatmak için her yıl anılıyor. Resmi törenler ve etkinlikler düzenlenirken 9 Eylül günü Türkiye’de resmi tatil sayılmıyor.
9 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?
Öğrenciler ve öğretmenler için 9 Eylül günü okullar açık olacak. İzmir’deki eğitim kurumları, normal ders programlarına göre faaliyet gösterecek.