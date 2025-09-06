9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde!

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş yıldönümünde birçok noktada, Kadifekale, Sarıkışla, Karşıyaka ve Hükümet Konağı gibi simgesel yerlerde Türk bayrakları göndere çekilerek kurtuluş günü anılıyor.

9 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül, tarihi önemi yüksek bir gün olarak her yıl anılıyor. Fakat 9 Eylül resmi tatil kapsamına girmiyor.

Yurt genelinde 9 Eylül, Milli Mücadele’nin simgelerinden biri olarak çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kamu ve özel sektör kurumları normal mesai düzeniyle çalışmaya devam ediyor.

SALI GÜNÜ İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Eylül Salı günü okullar tatil değil. 2025 yılı itibarıyla 9 Eylül'de İzmir’deki okullar eğitim öğretime devam edecek. Kurtuluş günü nedeniyle şehir genelinde çeşitli anma programları düzenlenirken, öğrenciler derslerine normal saatlerde başlayacak.

