Haberler > Haberler > 9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde!

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde!

- Güncelleme:
9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir&#039;in Kurtuluşu gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül, tarih boyunca Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un ardından Türk ordusu, 9 Eylül günü İzmir’e girerek şehri Yunan işgalinden kurtardı.

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş yıldönümünde birçok noktada, Kadifekale, Sarıkışla, Karşıyaka ve Hükümet Konağı gibi simgesel yerlerde Türk bayrakları göndere çekilerek kurtuluş günü anılıyor.

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde! - 1. Resim

9 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül, tarihi önemi yüksek bir gün olarak her yıl anılıyor. Fakat 9 Eylül resmi tatil kapsamına girmiyor.

Yurt genelinde 9 Eylül, Milli Mücadele’nin simgelerinden biri olarak çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kamu ve özel sektör kurumları normal mesai düzeniyle çalışmaya devam ediyor.

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde! - 2. Resim

SALI GÜNÜ İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Eylül Salı günü okullar tatil değil. 2025 yılı itibarıyla 9 Eylül'de İzmir’deki okullar eğitim öğretime devam edecek. Kurtuluş günü nedeniyle şehir genelinde çeşitli anma programları düzenlenirken, öğrenciler derslerine normal saatlerde başlayacak.

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde! - 3. Resim

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU RESMİ TATİL OLARAK KUTLANIYOR MU?

İzmir’in Kurtuluş Günü, şehrin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki rolünü hatırlatmak için her yıl anılıyor. Resmi törenler ve etkinlikler düzenlenirken 9 Eylül günü Türkiye’de resmi tatil sayılmıyor. 

9 Eylül resmi tatil mi, Salı günü İzmir’de okullar tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu gündemde! - 4. Resim

9 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve öğretmenler için 9 Eylül günü okullar açık olacak. İzmir’deki eğitim kurumları, normal ders programlarına göre faaliyet gösterecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

