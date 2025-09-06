Okullar saat 10’da mı başlayacak, Pazartesi okullar saat kaçta? 8 Eylül okul saatleri gündemde!

Okullar saat 10’da mı başlayacak, Pazartesi okullar saat kaçta soruları öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. İstanbul Valiliği, öğrencilerin ve velilerin trafiğe çıkacağı ilk gün yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla özel bir düzenleme yaptı.

OKULLAR SAAT 10'DA MI BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İstanbul ve bazı büyükşehirlerde yetkililer, öğrencilerin ve velilerin yoğun trafiğe girmesini önlemek amacıyla ilk gün eğitim saatlerini 10.00’da başlatma kararı aldı.

Hem servis araçlarının düzenli çalışması sağlanacak hem de öğrenciler güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilecek.

PAZARTESİ OKULLAR SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, okullar 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. İstanbul Valiliği açıklamasında, resmi ve özel okullarda ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerin 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim göreceği duyuruldu.

Uygulama ilk gün yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşmasını sağlamak için hayata geçirildi.

8 EYLÜL OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Gaziantep’te de benzer bir düzenleme uygulanacak. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde tekli eğitim yapan okullar 10.00’da derslere başlayacak. İkili eğitim sistemine sahip okullarda ise sabahçı ve öğlenci gruplar, okul müdürlüklerinin planlamasına göre aynı saat aralığında eğitime başlayacak.