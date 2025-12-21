Deloitte’un Teknoloji Trendleri 2026 raporuna göre yapay zekâ, arama motorlarının yerini almaya başladı ve web sitelerine gelen trafiği hızla düşürüyor. Fiziksel yapay zekâ, robotlar ve otonom sistemlerle somut değer üretirken sentetik veri, insansı robotlar ve yeni AI dalgaları iş gücü ve operasyonlarda köklü bir dönüşümün habercisi olarak öne çıkıyor.

ÖMER TEMÜR- Deloitte, Teknoloji Trendleri 2026 raporunu yayımladı. Rapora göre yapay zekâ yeni arama motoru olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan cevaplar, geleneksel web sitelerine olan tıklama oranlarını üçte birden fazla oranda azaltmış durumda.

Yapay zekâ platformlarının organik trafiğin yüzde 6,5’ini yönlendirmekte olduğu belirtilirken, bir yıl içinde bu oranın yüzde 14,5’e ulaşması bekleniyor. Raporda ayrıca yapay zekâ girişimlerinin, geliri 1 milyon dolardan 30 milyon dolara çıkarmada SaaS şirketlerine kıyasla 5 kat daha hızlı ölçeklendiği belirtiliyor.

Rapora göre yapay zekâ artık ekranlarla sınırlı değil, endüstriyel robotlardan otonom sistemlere uzanan bir hatta somut değer üretiyor.

Amazon’un bir milyonuncu robotunu devreye alması ve şirketin yapay zekâ modeli DeepFleet’in depo içi seyahat verimliliğini yüzde 10 arttırması “fiziksel yapay zekâ” dalgasının hızlandığını gösteriyor. Raporda atıf yapılan UBS’nin tahminine göre; 2035’e kadar iş yerlerinde 2 milyon insansı robot kullanılacağı öngörülürken, bu robotlar için toplam adreslenebilir pazarın 2050’ye kadar 1,4-1,7 trilyon dolar bandına ulaşması bekleniyor. Bu öngörüler, operasyonların ve iş gücünün yeniden düşünülmesini gündeme taşıyor.

Raporda 2028’e kadar yapay zekâ araçlarının kullandığı verilerin yüzde 80’inin sentetik olacağı öngörüsü paylaşılıyor. Sentetik verinin yükselişi, nöromorfik bilişim, edge AI, AI giyilebilirleri, biyometrik doğrulama, agent’ların mahremiyet etkisi ve temel modellerde muhtemel “plato” işaretleri gibi sinyallerin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.



