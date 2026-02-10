ABD’de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı süreci sona erdi.

ABD’de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yürütülen sınır dışı etme sürecini durdurdu. Mahkeme, dosyada hukuki dayanak bulunmadığı sonucuna vardı ve süreci tamamen sonlandırdı.

FEDERAL MAHKEMEYE SUNULAN BELGELER SÜRECİ BİTİRDİ

Öztürk’ün avukatları, sınır dışı işlemlerinin göçmenlik yargıcı tarafından sonlandırıldığını gösteren belgeleri federal mahkemeye iletti.

Belgelerde, İç Güvenlik Bakanlığının Öztürk’ün sınır dışı edilebilirliğini ispatlayamadığına yer aldı. Mahkeme bu nedenle dosyanın kapatılmasına hükmetti.

RÜMEYSA ÖZTÜRK: DERİN BİR NEFES ALIYORUM

Rümeysa Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, "Bugün, adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen, davamın ABD hükümeti tarafından haksızlığa uğrayan diğer kişilere umut verebileceğini bilerek derin bir nefes alıyorum" dedi. Yaşananların geri alınamayacağını dile getiren Öztürk, kararın adaletin yerini bulabildiğini gösterdiğini ifade etti.

"GÖÇMENLİK SİSTEMİ SİLAH HALİNE GETİRİLDİ"

Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, Trump yönetiminin göçmenlik sistemini akademisyenler dahil toplumun değerli üyelerini hedef almak için kullandığını söyledi. Açıklamada, Rümeysa Öztürk’ün bu politikanın hedeflerinden biri haline getirildiği vurgusu öne çıktı.

SENATÖR MARKEY: "DAVA BAŞINDAN BERİ TEMELSİZDİ"

ABD’li Senatör Ed Markey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda karardan memnuniyet duyduğunu aktardı. Markey, süreci en başından itibaren temelsiz olarak nitelendirdi.

GÖZALTI GECESİ: MASKELİ ICE EKİPLERİ DEVREDEYDİ

Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. Yüzleri maskeli ekiplerin müdahalesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

NELER OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini söylemişti. Rubio, “Hamas destekçisi” ve İsrail karşıtı olarak tanımladığı 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini dile getirmişti.

FEDERAL YARGIÇTAN DURDURMA KARARI GELMİŞTİ

ABD’li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı. Bu adım, dosyanın seyrini değiştiren önemli gelişmeler arasında yer aldı.

TUFTS ÜNİVERSİTESİ: "ULUSLARARASI TOPLULUK FELÇ OLDU"

Rümeysa Öztürk’ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etti.

Rektör Sunil Kumar, mahkemeye sunduğu metinde, Öztürk’ün tutuklanmasının üniversitenin uluslararası topluluğunu felç ettiğini ve kampüs güvenliği konusunda ciddi endişelere neden olduğunu aktardı.

