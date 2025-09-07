Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fazlı Ateş kimdir, ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fazlı Ateş kimdir, ne iş yapıyor?
Rüşvet ve yolsuzluk suçlarından tutuklanan iş insanı Fazlı Ateş'in hayatı ve mesleki kariyeri merak ediliyor. Arama motorlarında, "Fazlı Ateş kimdir, ne iş yapıyor?" soruları öne çıkıyor. İşte Fazlı Ateş hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan iş insanı Fazlı Ateş'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, "Rüşvete aracılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından hapis cezası verilen iş insanı Fazlı Ateş hakkında neler biliyoruz?

İş insanı Fazlı Ateş'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İşte Fazlı Ateş'in hayatı ve mesleki kariyeri hakkında bilinenler.

FAZLI ATEŞ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Fazlı Ateş, 1 Mart 1973 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimi Niğde'de alan Ateş, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak iş hayatına genç yaşta atıldı. Ateş, gençlik yıllarında Milli Gençlik Vakfı ve Refah Partisi Gençlik Kolları'nda aktif olarak görev aldı.

1993 yılında Niğde'den ayrılarak Antalya'ya yerleşen Fazlı Ateş, Cankurtaran Holding'in Akdeniz Bölge Müdürlüğü Pazarlama Departmanı'nda çalıştı.

Fazlı Ateş, 1996'da Ankara'ya taşınarak ortaklarıyla birlikte inşaat sektörüne adım attı. Kurduğu şirket aracılığıyla birçok inşaat projesine imza atan Ateş, ticari hayatına bu sektörde devam ediyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
