Görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Güncelleme:
Görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Antalya'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanı F.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Arslan ve Fazıl A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen aynı soruşturma kapsamında, "rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında iş insanı Fazıl A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Arslan ile iş insanı Fazıl A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan ile "rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında iş insanı Fazıl A., hakkında gözaltı kararı vermişti.

 

