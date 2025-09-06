Her yerde aranan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın arabasından kardeşi çıktı! "Meğer dublör kullanmış"

Emniyet Genel Müdürlüğünce görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.

ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI: MEĞER DUBLÖR KULLANMIŞ

Arslan'ın 200 kilometre hızla seyreden aracından kendisine benzerliği ile dikkat çeken kardeşi çıktı.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan gazeteci Şamil Tayyar, "Açığa alınma ve gözaltı kararı arasında adam firari. Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın aracı takibe alınıyor ve saatte 200 km hızla Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken durduruluyor, içinden kardeşi çıkıyor, kendi yok. Kardeşi de kendine çok benziyor, meğer dublör kullanmış" sözlerini kullandı.

"BİR GÖREVDEN ALMA DAHA GELEBİLİR"

Antalya merkezli operasyonun daha da büyüyebileceğinin altını çizen Tayyar "Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve ünvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir. Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir ‘kırılma’ olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir" dedi.

"ARSLAN RÜŞVETE ARACILIK ETMİŞ"

Görevden alınan Arslan hakkındaki soruşturmaya vurgu yapan Şamil Tayyar "Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakinden ihale alan E.T ile belediye arasında rüşvete aracılık etmiş. Fazlı Ateş aracılığıyla girdiği kirli ilişkilerden haksız kazanç elde etmiş. Eşinin de Ateş’in şirketinde SGK kaydı varmış ve her ay düzenli ödeme alıyormuş. Savcılık, Arslan hakkında nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve haksız mal edinme gerekçesiyle gözaltı kararı vermiş. Bu vesileyle, ilk önce harekete geçip iddiaların üzerine giden İçişleri Bakanlığını kutluyorum. Kimse kusura bakmasın, kirli işe bulaşan herkes hesabını verecek, vermelidir" açıklamasında bulundu.