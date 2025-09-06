Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Görevden alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı

Belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında açığa alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Arslan'ın telefonunu kapattığı ve kendisine ulaşılmadığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

HAKKINDA GÖZLATI KARARI VERİLDİ

Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Arslan'ın telefonunu kapattığı ve kendisine ulaşılmadığı ifade edildi. 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır “Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muhittin Böcek soruşturmasında açığa alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verildi. Henüz gözaltına alınamadı. Telefonunu kapatmış ve kendisine ulaşılamıyor" dedi. 

