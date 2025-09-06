Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Antalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldi

Antalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldi
Antalya, Görevden Uzaklaştırma, İçişleri Bakanlığı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Antalya İl Emniyet Müdürü kim' konusu gündemdeki gelişmelerin ardından araştırılıyor. İlker Arslan’ın görevden uzaklaştırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, İlker Arslan kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan bu kararın ardından Antalya Emniyet Müdürü kim, İlker Arslan kimdir? araştırılıyor.

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM?

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve atanmıştı ancak 6 Eylül 2025’te İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yerine henüz bir atama yapılmadı. 

Antalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldi - 1. Resim

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Sivas doğumlu olan İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. Kariyerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayarak Siirt, Ankara ve çeşitli birimlerde görev yaptı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalışan Arslan, 2021-2024 yıllarında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı ve 16 Ağustos 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 

Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Antalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldi - 2. Resim

İLKER ARSLAN NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Eylül 2025’te görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

