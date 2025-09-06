Antalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan bu kararın ardından Antalya Emniyet Müdürü kim, İlker Arslan kimdir? araştırılıyor.

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM?

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve atanmıştı ancak 6 Eylül 2025’te İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yerine henüz bir atama yapılmadı.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Sivas doğumlu olan İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. Kariyerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayarak Siirt, Ankara ve çeşitli birimlerde görev yaptı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalışan Arslan, 2021-2024 yıllarında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı ve 16 Ağustos 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İLKER ARSLAN NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Eylül 2025’te görevden uzaklaştırıldı.