Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadesi yer aldı.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu ve ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Daha sonra sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara olmak üzere çeşitli birimlerde, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında ise 3 yıl boyunca Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

